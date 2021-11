Cariño-Representación de «A viaxe de Ulises» del Centro Dramático Galego

El Centro Dramático Galego volverá este miércoles, día 24 de noviembre, a Cariño tras años de ausencia. Lo hará a partir de las 20 horas en el Auditorio Municipal, donde representará ‘A viaxe de Ulises’, una versión libre de la Odisea, traspasada a un contexto transatlántico, del mar al océano, de Ítaca a Galicia, de Troya a Buenos Aires, del Mediterráneo al Atlántico.

La trama discurre en paralelo al clásico de Homero, generando un diálogo con el mito original para tratar el fenómeno de la emigración gallega con un marcado componente poético. Ulises permanece errante durante diez años viajando de isla en isla, viviendo aventuras inolvidables, entre suculentos banquetes y hermosas mujeres. La idea del regreso a la patria no lo abandona nunca pero su vida no trascendería si no saliese de ella.

La entrada es gratuita y los pases pueden recogerse en el local social de la casa consistorial.