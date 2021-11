Narón-Actos polo Día Internacional contra a Violencia de Xénero

O acto institucional organizado polo Concello de Narón con motivo do 25 de novembro, Día Internacional contra a violencia de xénero, terá lugar ás 11.30 horas na praza da Gándara, concretamente nas inmediacións do Monumento á Muller.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidirá a convocatoria, na que estará acompañada doutros representantes da corporación local, lerase un manifesto contra a violencia de xénero e posteriormente haberá unha ofrenda floral ante o citado Monumento á Muller, como é tradicional cada ano por esta data.

Os centros de ensino participarán dende as aulas, debido ás previsións meteorolóxicas, nunha Marcha Ciclista Virtual, “Pola igualdade e contra a violencia”. Os escolares de Narón pedalearán nunha bicicleta estática que se instalará en cada colexio, a través do equipo de Educación Viaria, e irán realizando un circuíto virtual que discurre polos colexios de Narón, rematando xunto ó Monumento á Muller, na Praza da Gándara”

Tamén este xoves, día 25 de novembro, estará rematado o mural co debuxo gañador do “Concurso de imaxes pola igualdade para escolares: Violencia machista e as redes sociais”, realizado por alumnado de 3º A da ESO do IES Terra de Trasancos. “Imos polo bo camiño” é o título do traballo realizado por Marcos Díaz, Raúl Díaz, Manuela López, Estela Gulias, Yaiza Amenedo e Elías Fontao, que decorará un espazo público da cidade, xunto á praza da Igualdade. Precisamente con motivo do 25N descubrirase pola mañá, trala lectura do manifesto, a placa que dá nome a esa ubicación da cidade, moi próxima á praza da Gándara.

Así mesmo, tamén se inaugurará na praza da Gándara o día 25 unha exposición itinerante do Día Internacional contra a violencia de xénero, e na Biblioteca municipal pódese ver ata este sábado día 27 deste mes de novembro a exposición bibliográfica “Na loita contra as violencias”. Na xornada de mañá, o Concello procederá a iluminar de cor malva, a partir das 18.30 horas, a fachada do Pazo da Cultura e a glorieta de Freixeiro.

O programa de actos inclúe este venres, día 26, ás 19.30 horas unha sesión de contos para público adulto, a partir de 16 anos, na biblioteca municipal. “Seica” é o título desta proposta organizada con motivo do 25N e para a que é preciso inscribirse previamente na propia biblioteca ou chamando ó teléfono 981 382 173.

Finalmente, na ludoteca municipal da Solaina tamén se realiza esta semana un mural pola igualdade e outras propostas deseñadas con motivo do 25N como un obradoiro de origami, contos e xogos pola igualdade e o obradoiro de análise musical “Son Violetas”.