Manifiesto conjunto CCOO y UGT con motivo del 25N

En un comunicado, las Confederaciones Sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO), con el motivo del 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, expresan «manifestamos nuestro compromiso activo, determinante e irrevocable de erradicar todas las violencias machistas y las causas que las originan o favorecen; una violencia que, en sus diferentes manifestaciones, les impide a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, entre otros, el derecho a la libertad, la seguridad, la autonomía, la igualdad y la dignidad; que, además, afectan gravemente a su salud, condiciones laborales y de vida, generándoles numerosas secuelas físicas, sexuales, psicológicas, económicas y sociales. Y, tantas veces, costándoles la propia vida»

CCOO y UGT «condenamos enérgicamente esta violencia que, en su expresión más dramática, se materializa en el asesinato de decenas de mujeres y menores en el transcurso del año, dejando gravemente lesionadas a centenares»

«En coherencia con nuestros principios y valores, asumiendo nuestra función movilizadora y correctora de desigualdades», UGT y CCOO «invitamos a las personas trabajadoras y la ciudadanía en general a secundar los distintos actos y movilizaciones que se realizan en todas las ciudades y a la movilización mundial en este 25 de noviembre de 2021»

CCOO y UGT «señalamos la importancia de conocer, detectar y actuar contra las distintas formas de violencia machista dirigida a las mujeres, que además de constituir una violación grave de los derechos humanos y constitucionales, supone la manifestación más dramática de las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo-género que persisten en una sociedad de raíces patriarcales».

«Manifestamos que se trata de una violencia sistémica, concretada en sus diferentes manifestaciones físicas, psicológicas, sexuales, económicas… por hombres con creencias patriarcales que no reconocen los derechos y autonomía de las mujeres y que pretenden mantenerlas bajo su control y sujeción, impidiéndoles con coacción y violencia el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales»

«Señalamos que esta mentalidad misógina no solo se mantiene en términos preocupantes, sino que se recrudeció por el avance de posiciones negacionistas, sexistas y antifeministas, repletas de mentiras, mantenidas por la extrema derecha que, además, se reflejan en la merma de recursos institucionales dirigidos a combatir esta violencia en aquellas comunidades autónomas donde pueden influir en sus gobiernos con su voto»

«En España, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, entre el 1 de enero del 2003 y el 28 de octubre del 2021, eran ya 1117 las mujeres asesinadas en España por violencia de género a manos de sus parejas o ex parejas. Desde el 1 de enero del 2021 hasta el 28 de octubre de 2021, fueron asesinadas 36 mujeres, dos casos se están investigando y 21 menores quedaron en orfandad. Asimismo, desde el 2013 se contabilizan 44 asesinatos de menores por causa de violencia contra sus madres»

CCOO y UGT «consideramos muy alarmantes los datos de una violencia con múltiples expresiones que no solo no se reduce, sino que durante la pandemia se agravó, e insistimos en la necesidad de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista»

«En el 2020, a consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas frente a la Covid-19, y especialmente debido al confinamiento, aumentó la exposición de las mujeres a las violencias machistas, al tiempo que se redujeron un 10,31 % las denuncias por violencia de género (casi 20 000 menos), el cómputo de víctimas de violencia de género descendió un 9,73 %, las medidas y órdenes de protección disminuyeron un 11,94 % y se dictaron 10 000 sentencias condenatorias menos que en el año anterior. Todo esto no se debió, desgraciadamente, a un descenso de la violencia machista, sino a las mayores dificultades de las víctimas para tener autonomía, denunciar y defender sus derechos»

«Como muestra de este agravamiento, según datos acercados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género respeto a los 98 días de confinamiento, se recibieron 29 700 peticiones de ayuda, un 57,9 % más que en el mismo período del año anterior; las llamadas al 016 también aumentaron un 41,4 % hasta 26 417; aumentó un 457,9 % el número de consultas por correo electrónico, hasta 703, y el nuevo apoyo psicológico por WhatsApp atendió 2580 consultas de contenido verificado»

«El año 2020 se cerró con 47 mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja, de las que solo siete habían denunciado, es decir, menos del 15 %. De esos siete casos, en cuatro los juzgados no habían acordado medidas protectoras o se había procedido al archivo porque la víctima se había acogido a su derecho a no declarar; en otros dos casos, hubo quebrantamiento de la medida o pena de alejamiento; y en el último caso, la sentencia ya estaba cumplida»

«Con los crímenes quedaron huérfanos 28 menores y asistimos con conmoción al asesinato por esta causa de tres menores. A estos espantosos datos se unen otros no menos preocupantes, los que dio la macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas bajo encargo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género»:

«Una de cada dos mujeres (57,3 %) residentes en España de 16 o más años sufrieron violencia a lo largo de sus vidas. Casi 12 millones de mujeres. Una de cada cinco (19,8 %) la sufrieron en los últimos 12 meses. Más de cuatro millones».

«Las mujeres jóvenes la experimentan en mayor medida: el 71,2 % de las mujeres de 16 a 24 años y el 68,3 % de las mujeres de 25 a 34 años sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida. También las mujeres mayores: el 42,1 % de las que tienen 65 o más años. El 13,7 % (casi tres millones) sufrieron violencia sexual a lo largo de su vida y el 1,8 % (359 095 mujeres) en los últimos 12 meses»

«El 21,5 % (más de cuatro millones, es decir, una de cada cinco) sufrieron violencia física a lo largo de su vida y el 1,7 % (351 770 mujeres) en los últimos 12 meses. El 6,5 % (1 322 052 mujeres) sufrieron violencia sexual en algún momento de sus vidas por parte de alguna persona con la que no mantienen ni mantuvieron una relación de pareja, y el 0,5 % (103 487) en los últimos 12 meses. Un 2,2 % (453 371 mujeres) del total de mujeres de 16 o más años residentes en España fueron violadas alguna vez en su vida. El 99,6 % de las mujeres que sufrieron violencia sexual la experimentaron por parte de un agresor hombre»

UGT y CCOO instamos a que «se fortalezcan los mecanismos de control, aplicación y seguimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, así como que se asegure su continuidad con carácter permanente, más allá de su fecha de finalización en septiembre de 2022, como política gubernamental básica en la lucha contra la violencia machista, mediante los cambios normativos que se requieran»

CCOO y UGT instamos a que «se aceleren las medidas, políticas y normativas dirigidas a la aplicación total del Convenio de Estambul (2011, ratificado por España en el 2014) sobre prevención, asistencia integral a las víctimas y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, sean de carácter sexual, laboral, institucional, económica, acoso sexual u otras violencias infligidas por la pareja o ex pareja»

De manera prioritaria, UGT y CCOO reivindicamos «la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos. De todas las trabajadoras susceptibles de sufrir acoso sexual y acoso por razón de sexo, las más expuestas son las mujeres con peores condiciones laborales. Con la implantación del teletrabajo, aumentan los riesgos para muchas trabajadoras y, aunque todas ellas están expuestas, lo están especialmente las trabajadoras del empleo del hogar»

«También reiteramos nuestra reclamación permanente de que se acelere el proceso de ratificación por España del Convenio 190 de la OIT, aprobada por Consejo de Ministros en septiembre de 2021 e iniciado ante la OIT, un instrumento imprescindible para asegurar ambientes laborales libres de violencia y acosos, incluidos el acoso sexual y el acoso por razón de sexo»

UGT y CCOO reclamamos que «se redoblen los esfuerzos por parte del Gobierno y del empresariado para fomentar el empleo estable y de calidad y mejorar los derechos laborales y económicos de las mujeres víctimas de la violencia machista, en cualquiera de sus manifestaciones, lo que proponemos que se aborde en el marco del diálogo social. El empleo es esencial e imprescindible para prevenir y combatir la violencia de género. Hace falta mejorar y lograr la inserción laboral y un empleo de calidad para las víctimas de violencia de género»

«En el 2019 hubo 1194 contratos bonificados, de los que 840 fueron temporales y 354 indefinidos, es decir, un 70,35 % de este tipo de contratación tuvo carácter temporal y solo el 29,65 % era indefinido. Y en el 2020, de los 484 contratos bonificados inscritos, 345 fueron temporales y 139 indefinidos, es decir, 71,28 % y 28,72 %, respectivamente»

«Estas cifras indican que, además de ser escaso el empleo que se genera con esta medida, se trata de empleo mayoritariamente precario» Por todo esto, CCOO y UGT: «instamos al Gobierno central y los Gobiernos autonómicos y locales a que dediquen recursos y garanticen el carácter permanente y esencial de los servicios de prevención y de atención integral a las víctimas de violencias machistas, que cuenten con los equipos interdisciplinares especializados necesarios y que se garantice su papel de servicio público»

«Demandamos de los distintos gobiernos, autoridades y organismos europeos e internacionales, y de manera especial al Gobierno central, que atiendan y cumplan los compromisos derivados de la aplicación integral del Convenio de Estambul (2011)»

«Instamos a que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que sitúan la igualdad de género y el apoderamiento de mujeres y niñas en el centro del desarrollo sostenible, para lo cual se requiere garantizarles el derecho a una vida libre de violencias machistas. Y reclamamos al Gobierno la ratificación urgente del Convenio 189 de la OIT y la aceleración del proceso de ratificación del convenio 190 de la OIT ya emprendido»

«Exigimos tolerancia cero frente a todas las violencias machistas y nos sumamos a luchar por la erradicación de todo tipo de conductas de violencia contra las mujeres, por la mejora de sus derechos y de su protección, entendiendo que por nuestra actuación en el ámbito laboral debemos denunciar y participar activamente en la prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo y en la mejora de los derechos socioeconómicos y laborales de las mujeres víctimas de estas violencias machistas»

» Reclamamos que se actúe con la mayor celeridad posible sobre las causas estructurales, en especial sobre la desigualdad y discriminaciones por razón de sexo, impulsando también actuaciones, programas y políticas de prevención, detección e intervención en los ámbitos educativo, cultural, económico, sanitario, etc., porque la mejor lucha contra la violencia es impedir que se produzca»

UGT y CCOO reafirmamos nuestro compromiso con: «la acción sindical, la formación y la sensibilización para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral»

«La inclusión de protocolos de actuación en las empresas y Administraciones públicas frente a casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo»

«La atención jurídica y sindical a las víctimas de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral»

«La negociación colectiva con medidas de acción positiva, los planes de igualdad para difundir y mejorar los derechos laborales y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como herramientas correctoras de las desigualdades y discriminaciones en cada empresa y centro de trabajo»

«Nuestra colaboración y actuación con las organizaciones competentes (Administraciones públicas, asociaciones de mujeres, etc.) para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres»

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, «llamamos a la participación en las distintas manifestaciones que convoquen el conjunto de organizaciones de mujeres, sociales y sindicales con esta finalidad, para manifestar nuestro compromiso y repulsa de todo tipo de violencia contra las mujeres»

«Este año, en un contexto aún de pandemia Covid-19, llamamos «a que tales manifestaciones se efectúen de forma que se garantice la protección de la salud pública y con respeto de las normas sanitarias»