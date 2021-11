El TSXG hace una declaración institucional con motivo del 25N

El TSXG hace la siguiente declaración institucional con motivo do Día Internacional para a eliminación da Violencia contra la Mujer;

«El Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer nos obliga a reflexionar sobre esta lacra de nuestra sociedad, en la que no caben estados intermedios de rechazo»

«Sorprende, a estas alturas, el número de casos de violencia de género. Aún estando Galicia por debajo de la media estatal, en la comunidad se registra una tasa de 12 víctimas por cada 10.000 mujeres. Y sorprende y entristece, también, que nuestra juventud quiera ignorar esta situación, pues el 20% de los adolescentes cree que la violencia de género no existe, según una reciente encuesta»

«Cuando queremos dejar atrás conductas propias del patriarcado, no debemos admitir recaídas en las que se niegue la igualdad de género o se incurra en situaciones, completamente inadmisibles, de violencia»

«Si proclamamos el principio de igualdad que nuestra Constitución consagra, tan solo estamos acudiendo a un elemento rector de nuestra convivencia, concretado en actuaciones transversales y, esencialmente, en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Hagamos que eso sea nuestra vida cotidiana»

«Los jueces desarrollamos nuestra función bajo el respeto a la presunción de inocencia, pero también desde el prisma de protección a la víctima y a las personas vulnerables. En nuestro ejercicio profesional, y en la aplicación de esa presunción de inocencia, sin la cual no tendríamos un Estado de Derecho, debemos admitir generar, en algún caso, decepción»

«Pero mayor sería la decepción si tomamos partido en esos casos y decidimos sin pruebas válidamente obtenidas y valoradas correctamente»

«Esto es algo sencillo de explicar, pero, tal vez, difícil de asumir. Es una de las grandezas de nuestra profesión: recibir críticas por cumplir con la Constitución y con la Ley»

«Pero no nos confundamos: quien ejerce la función judicial lo hace con imparcialidad, no es el enemigo de las víctimas. El enemigo está perfectamente identificado y, por ello, se impone actuar con la Ley y el Derecho, pero también con la prevención. No perdamos el tiempo buscando culpables entre los jueces y juezas; ganémoslo poniendo barreras a la desigualdad en nuestra sociedad»

«Eduquemos a los niños en igualdad, olvidándonos de signos patriarcales o compasivos con la mujer, para que perciban esa igualdad desde el primer momento. Si conseguimos eso, también la percibirán los adolescentes y, después, los mayores. Cuando se produce la violencia sobre la mujer, el sistema ya ha fracasado y solo queda la reparación mediante el proceso penal»

«En el desarrollo de ese proceso penal, las juezas y jueces tendremos que seguir buscando herramientas que nos ayuden a mejorar en la atención a las víctimas. Tenemos la formación y sensibilidad necesaria para ofrecerles un trato digno, pero necesitamos medios»

«La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha diseñado un plan de refuerzo para mejorar el servicio que prestan los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer de las siete grandes ciudades gallegas. Es necesario reforzar la plantilla que presta sus servicios en estos órganos y, por eso, contamos con la sensibilidad de la Xunta de Galicia en esta materia para que aumente el número de funcionarios en estos órganos judiciales»

«Que este 25 de noviembre no se quede en una visibilización simbólica contra la violencia. Necesitamos un 25 de noviembre los 365 días del año»