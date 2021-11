Lluvia de estorninos muertos en Caranza

Sobre las nueve de la mañana de este viernes sonaron todas las alarmas en Caranza. Las redes sociales comenzaron «a echar humo» y en el Concello se recibe el aviso. Sobre la calle Alcalde Quintanilla, en las inmediaciones del hospital «Ribera Juan Cardona», caía una lluvia de aves muertas ante la sorpresa de los vecinos, muchas de esas aves, una bandada de unos ciento cincuenta estorninos pintos (Sturnus vulgaris), llegaron incluso a golpear a algún peatón, otros sobre los vehículos aparcados…..era algo que no se recuerda en años, «algo de película«.

Acudieron a la zona efectivos de la Policía Local que confirmaron lo sucedido así como un técnico medioambiental de la Xunta y técnicos de la empresa que realiza el servicio de control de aves para la concejalía de Medio Ambiente de Ferrol. El personal de esta empresa localizó aproximadamente 150 ejemplares de estorninos pintos muertos, que fueron retirados. También se localizaron 5 ejemplares vivos, pero como no podían volar fueron trasladados en transportines al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje en Oleiros, dependiente de la Xunta de Galicia.

Estas tareas se coordinaron desde la concejalía de Medio Ambiente del Concello de Ferrol y en todo momento estuvieron en contacto y colaborando el Concello y la Xunta de Galicia, que tratarán de averiguar las causas de la muerte de las aves.

Desde el concello se informa que dentro de sus trabajos periódicos, la empresa de control de aves de Ferrol había localizado este jueves una pequeña bandada de estorninos, unos 30 ejemplares, en la zona de la Universidad, si bien en los demás dormideros catalogados en la ciudad no se detectó presencia de estas aves. La zona donde aparecieron este viernes, en Caranza, los ejemplares muertos y heridos no es un dormidero catalogado previamente y antes no se había recibido ningún aviso de la presencia de estorninos.