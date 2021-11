Este sábado, concierto de Julia Dopico y Rupert Twine, en el Casino, organizado por la SAF

La música de las grandes bandas sonoras del siglo XX llega este sábado 27 a Ferrol a través del concierto “De cine”, de la profesora de música, compositora y bandurrista Julia María Dopico Vale con el acompañamiento del pianista Rupert Twine. Ambos son intérpretes de reconocida trayectoria, con un repertorio que incluye diferentes estilos musicales.

En este concierto, que será en el Casino Ferrolano, a las ocho de la tarde, organizado por la Sociedad Artística Ferrolana-SAF dentro del programa «Canta Guitarra» acercarán al público ferrolano estos temas inmortales con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

La oscarizada música de “West Side Story” (Leonard Bernstein, Irwin Kostal, 1961), “Sonrisas y lágrimas” (Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II, 1965), “Doctor Zhivago” (Maurice Jarre, 1965) o “Cabaret” (John Kander, Fred Ebb, Ralph Burns, 1972) ha pasado a la historia a través de estas películas y sus melodías son perfectamente reconocibles para el público, que podrá disfrutar de ellas en esta versión instrumental del dúo de Julia Dopico y Rupert Twine.

El objetivo de este ciclo que ahora se estrena es potenciar e incentivar la actuación de intérpretes de guitarra y cuerda pulsada, así como de agrupaciones en las que estos instrumentos son protagonistas.

Julia María Dopico

Julia María Dopico Vale es licenciada en Grado Superior de Piano y de Lenguaje Musical. Cuenta en su haber con tres trabajos discográficos ‐“Galicia na memoria”, “Rosas para Galicia” y “Tango”‐ y se estrenó como compositora en el III Simposio sobre Estudos Galegos en Denver (Estados Unidos). Entre su labor de investigación musical destaca la realizada en torno a la figura del niño prodigio ferrolano Pepito Arriola. Pero además de su faceta musical, es autora de dos libros ‐“Poemas de amor y vida” y “La voz de la musa”‐ y articulista de prensa, y ha recibido varios premios tanto por su labor en el ámbito musical como en el de la narrativa. En la actualidad es profesora en el IES Saturnino Montojo.

Rupert Twine

Rupert Twine es licenciado en Música por la Universidad de Edimburgo y como intérprete de pianoforte por la Guildhall Shcool of Music and Drama, además de licenciado como profesor de Piano por el London College of Music. Ha colaborado en discos de músicos de diferentes estilos, como The Diggers (pop), Dizzy Fingers (jazz) o Luar na Lubre (folk) y participado con la Orquesta Sinfónica de Galicia precisamente en la grabación de bandas sonoras de películas.

Como compositor tiene un estilo ecléctico, con obras de corte clásico y otras contemporáneas en las que son significativas las influencias del jazz.