Mayor eficiencia energética y un futuro más verde para Ortigueira

Ortigueira avanza cara un futuro más verde, eficiente y resiliente con la aprobación de su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). El pleno municipal celebrado esta semana dió luz verde por unanimidad al documento, en el que se recogen las estrategias a seguir para mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2 en, por lo menos, un 40% para el año 2030.

“Esta iniciativa permitirá analizar en profundidade a eficiencia enerxética das instalacións e maquinaria municipal, así como estudar proxectos que permitan fomentar a reciclaxe, a reducción do consumo eléctrico e da auga e o uso de enerxías alternativas. Todo co máximo fin de facer do noso Concello un espazo máis eficiente a nivel enerxético e respectuoso co medio ambiente dentro do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía”, señaló el regidor ortegano“

A través del PACES, el Concello elaboró un inventario de emisiones para obtener un diagnóstico de los Gases de Efecto Invernadero resultantes del consumo de energía. Con este instrumento se llevarán a cabo acciones para fomentar una economía verde sostenible, minimizar el consumo energético, implantar energías renovables y contribuir a frenar la pobreza energética. Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado también forma parte de las iniciativas enmarcadas dentro del programa.

“Estas accións forman parte da nosa aposta por un municipio máis eficiente enerxeticamente, son unha folla de ruta a seguir nos próximos anos para reducir o consumo nos edificios e renovar a iluminación de todas as parroquias adaptándoas ás necesidades actuais da poboación” explicó el regidor ortegano.

“Así faremos de Ortigueira un concello enerxeticamente máis sostible e resiliente aos efectos do cambio climático, co fin de proporcionarlle aos nosos veciños e veciñas unha mellor calidade de vida”, resaltó Penabad Muras.

El Concello financió la auditoría técnica para la redacción del plan de acción a través de una subvención de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e FEDER.