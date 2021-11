Aguas Atlánticas

Julia Mª Dopico Vale

“Atlantic Waters ” es el título del nuevo disco que acaba de presentar la Real Filharmonía de Galicia en su sede compostelana y que incluye cuatro obras significativas de tan significativos compositores gallegos que reflejan, a la par de sus diversas personalidades y consiguientemente sus particulares visiones de la creación musical, la gran evolución en las últimas décadas de este arte en nuestra comunidad.

Pasaxes, de Fernando Buide (1980) inicia el contenido del cd; una obra inspirada en dos poemas, el del escritor Gonzalo Hermo– “Estou aquí. En frente atópase o resto do mundo”- y Will you come, de Edward Thomas– ¿Vendrás?,¿Cabalgarás tan tarde a mi lado? – y compases en los que la voz adquiere absoluto protagonismo encarnada en la versatilidad de la soprano Raquel Lojendio; continúa el disco con Pórtico da Illa de Monteagudo, del compositor Juan Durán (1960), creada en 2015 para el espectáculo visual “O Canto das Illas”. Música brillante, en la que la majestuosidad de maderas y metales precede al arpa voluptuosa y sugerente en manos de la excepcional intérprete Alba Barreiro. De Octavio Vázquez (1972) Viúvas de vivos e mortos, escrita en 2014 siguiendo un proyecto pionero de expansión del escasísimo repertorio para gaita y orquesta e inspirada en los versos rosalianos recogidos en “Follas Novas” que hacen referencia al trágico destino de los que se vieron obligados a emigrar, dejando atrás casa y terruño. Recoge Octavio algunos temas de la tradición popular, evocando una raíz antigua y poderosa enfatizada por la presencia de la gaita, que despliega todo su potencial técnico y expresivo con la increíble Cristina Pato, definida por The New York Times como “ virtuosa explosión de energía”; para finalizar Jobs and Gates at dawn (and other uchronias), de Eduardo Soutullo ( 1968), la única pieza puramente orquestal del cd en la que se presenta un personalísimo lenguaje en torno a los

eternos principios de ritmo y melodía, descubriendo sonoridades y colores a través de nuevas exploraciones tímbricas.

Un magnífico regalo “de” y “para” la Real Filharmonía cuando celebra su 25º aniversario, manteniendo el compromiso de promoción y difusión de la música

contemporánea de Galicia contribuyendo así a generar un patrimonio musical propio de importante factura e infundiendo savia renovada a los cincuenta componentes de su plantilla dirigida en la actualidad por el maestro Paul Daniel.

Desde Ferrolterra, desde estas aguas oceánicas que nos alejan y que también nos aproximan, la enhorabuena por tan magnífico trabajo.