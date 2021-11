Rey Varela afirma que Ferrol necesita un gobierno serio, responsable y comprometido

El presidente del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, presidió el último Comité Ejecutivo del año, celebrado de manera telemática, en el que valoró la situación por la que atraviesa Ferrol y su comarca, castigadas por la crisis post pandemia que ha agravado la pérdida de empleo y ha incrementado el número de usuarios en los servicios sociales.

“Ferrol sufre doblemente, tras la pandemia se ha acentuado gravemente la crisis industrial elevando el número de personas desempleadas mientras el gobierno del Estado, con el silencio del alcalde, nos discrimina cuando podría ayudar a recuperarnos” lamentó.

«Tenemos a 5.000 vecinos desempleados y uno de cada cuatro ferrolanos está en riesgo de pobreza, es la tasa más alta de Galicia. Somos la única ciudad de España que perdió 1/3 de su población en los últimos 40 años»

«Las gradas de nuestro astillero siguen vacías porque el gobierno de Sánchez en Madrid no atiende la reivindicación de la construcción de un BAM, tiene paralizado el dique desde el 2018 y se cierra la central térmica de As Pontes precipitadamente por una supuesta “transición justa”, sin una alternativa real que genere empleo. Es la triste radiografía de Ferrol». “Me duele ver a mi ciudad así mientras los gobiernos del Estado y de Ferrol no hacen nada por intereses partidistas, no les importan los ferrolanos”.

«Tenemos que impulsar medidas para conseguir mayor inserción laboral y atraer a nuevas empresas y crear puestos de trabajo. En esta recuperación es fundamental el trabajo coordinado de todas las administraciones con medidas y acciones reales- y no cortinas de humo- que cambien la situación dramática en la que nos encontramos», insistió.

Falta de compromiso del estado

Así Rey Varela lamentó que «cuando el PSOE gobierna en Madrid siempre es sinónimo de paro y de cierre de empresas en nuestra comarca: Endesa, Siemens Gamesa, Alcoa, empresas del naval… El PSOE antepone su partido a los ferrolanos, solo vemos propaganda, marketing político y cortinas de humo, y no tiene interés en arrimar el hombro en torno al Pacto de Estado por Ferrol».

«Todas las administraciones tienen que cumplir con esta ciudad, pero el PSOE y Pedro Sánchez obvian a Ferrol». El popular recordó que «en los PGE no hay ni un solo euro para el BAM, cuando se va a hacer uno en el sur, ni para la transformación del Astillero 4.0 mediante la construcción de un dique cubierto, nada sabemos del inicio de las F110 ni de la licencia municipal para el taller de subbloques». «El PSOE discrimina a Ferrol en la conexión ferroviaria de la Alta y limita la renovación del ancho métrico de FEVE»

«Además, los gobiernos socialistas de Madrid y de Ferrol siguen sin contestar la propuesta del presidente Feijóo de un Pacto de Estado por Ferrol, que sirva para aunar esfuerzos de todas las administraciones ante la situación de dificultad que atravesamos»

«Frente a la indiferencia del Gobierno del Estado, la Xunta de Galicia mantiene en sus presupuestos sus compromisos del Pacto por Ferrol». “En las cuentas es donde se aprecian los compromisos de los Gobiernos con las ciudades”, afirmó, “14,5 millones de euros para el plan director del Marcide, 7,5 millones para la VAC, 2,5 millones para la compra y rehabilitación de viviendas en Ferrol Vello y 4 millones para el saneamiento”. «En Ferrol más de 500 familias viven del marisqueo de ahí la importancia de seguir avanzando en la consecución de un saneamiento integral. Por eso, se complementará esta actuación con una inversión de 900.000 euros para el saneamiento del río da Sardiña, cuyo convenio acaba de firmarse. A la que se sumarán los 3,1 millones de euros (100.000 euros en la primera anualidad) para el saneamiento en el rural, para cuando el gobierno local firme el convenio tras dos años de retraso»

«Estas son unas cuentas claras y comprometidas con Ferrol»

Los ferrolanos lo primero

«Mientras todas las administraciones serias han aprobado el presupuesto para el 2022, como la Xunta de Galicia, o lo están debatiendo, en el Concello de Ferrol “ni está, ni se le espera”. Mato se limitó a hacer un presupuesto en 2021 para tres meses y, todo indica, que será el único del mandato».

«La falta de gestión de un gobierno sin proyecto de ciudad y desbordado lo constata, también, la baja ejecución del presupuesto a 30 de septiembre. “Mato se permite el lujo de tener sin gastar 70 millones de euros de un presupuesto de 100 millones a falta de tres meses para finalizar el año, a pesar de las grandes necesidades que tiene Ferrol” aunque eso no le impide asfixiar a los ferrolanos con multas, ya ha recaudado más de 1,7 millones en sanciones de tráfico»

«El alcalde repitió el pacto de un minuto con sus socios BNG y FeC para firmar un presupuesto desproporcionado, que es su programa electoral para las próximas elecciones municipales. Rechazó 41 propuestas de mejoras del grupo mayoritario que recogían las demandas de entidades sociales, vecinales, culturales y deportivas, no escucha porque para él es más importante seguir con el bastón de mando que pensar en el futuro de Ferrol».

«Un alcalde serio estaría reivindicando inversiones para su ciudad, gobierne quien gobierne en el Estado o en la Xunta, tal y como hemos hecho desde el Grupo Popular y seguiremos haciendo ya que para nosotros lo más importante son los ferrolanos y las ferrolanas»

“Seguimos humildemente en la oposición trabajando por nuestra ciudad, reclamando lo que nos corresponde ya que no somos menos que nadie y porque Ferrol necesita un gobierno serio, responsable y eficaz que piense y trabaje para todos” concluyó el presidente de los populares, José Manuel Rey Varela.