Cariño-Agenda «finde» y puente de la Constitución

I Mercado de Nadal

Los próximos días, domingo día 5 y lunes, día 6 de diciembre de 2021, tendrá lugar en la Plaza Roxa el Mercado de Nadal. Horario, de 11 a 21 horas.

Participan: Agromascotas y efectos navales Cariño, Atmósfera Sport, Bamby, Dalila lencería, Dkora, D&M moda infantil, Merchandising ComCariño, O Xardín Shop, Pumar Joyas, Ross Perfumería, Supermercado Azucena, Zen Moda

Organiza: ComCariño

Colabora: Concello de Cariño

Festival benéfico a favor de ASPROMOR

Tendrá lugar, este sábado, día 4 de diciembre, a las 19 horas en la Casa da Cultura de Cariño.

Participan: A.F. San Xiao do Trebo, Batucada do Cariño, Grupo de Zumba Amas de Casa de Cariño, Banda de Gaitas do Ortegal, Lorena Ruiz, Coral Polifónica de Cariño, Agradecimientos de ASPROMOR e Rondalla de Cariño.

Organiza: Rondalla de Cariño

Colabora: Concello de Cariño