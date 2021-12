Unha unidade móbil para realizar a Inspección técnica de agrícolas desprazarase dous días deste mes á cidade de Narón.

Na xornada do mércores 15 de decembro estará no Campo da festa de Pedroso en horario de mañá, dende as 9.00 ata as 13.30 horas e o día seguinte, o 16, nas inmediacións da Cooperativa do Val, tamén de 9.00 a 13.30.

As persoas interesadas en acudir con vehículos agrícolas poden pedir cita previa chamando ó teléfono 902 309 000 ou facelo a través da web: www.sycitv.com.