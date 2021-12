Celebrada la jornada «el Puerto motor del cambio», en el CIS de A Cabana organizada por la Autoridad Portuaria

Bajo el título «El Puerto, motor del cambio de Ferrolterra y A Mariña», más de un centenar de asistentes han participado en la jornada organizada por la Autoridad Portuaria y que se ha celebrado en la mañana de este viernes, día 3, en el CIS de A Cabana, en Ferrol. En ella se ha puesto de manifiesto el potencial del organismo en la transición energética, a través de la eólica marina, y en el desarrollo económico de la zona. Las nuevas fuentes de energía limpia y la mejora de la conectividad por ferrocarril se presentan como claves en el futuro del tejido industrial de Ferrolterra y A Mariña.

El motor del cambio

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz, encargado de inaugurar el acto, ha destacado la importancia de la unidad de toda la comunidad portuaria para «ser el motor del cambio» que estas dos comarcas necesitan. “Juntos podemos conseguir que hablen de nosotros no por la enésima empresa que desaparece […] Juntos podemos ser el motor del cambio que Ferrolterra y A Mariña necesitan”. Así se ha expresado Francisco Barea.

“Ferrolterra atraviesa un momento especialmente crítico en un contexto de histórica dificultad. No sólo sufrimos las consecuencias de la pandemia como el resto del planeta. Aquí estamos pagando también los peajes de una transición energética abrupta y desordenada. Nuestros astilleros y sus empresas auxiliares adolecen de falta de ocupación. La amenaza se cierne sobre la industria electrointensiva. Cierran grandes fábricas como la de Siemens Gamesa. Y las grandes infraestructuras comunes nunca terminan de llegar, por ejemplo, el AVE».

«La situación, amigos, es inaceptable. No podemos resignarnos a sortear las adversidades en una crisis que ya es demasiado larga. O, dicho de otra manera, necesitamos un cambio urgente y sustancial. Un cambio, tenedlo por cierto, que nadie va a venir a catalizar por nosotros»

Se refirió a la transformación social y económica que Ferrolterra y A Mariña han de emprender y también de cómo el Puerto puede ejercer de motor de ese cambio.

«Porque, ¿cómo no va a ser el Puerto la locomotora de esa transformación que anhelamos? ¿Cómo no va a pasar la solución por nuestros muelles si en ellos operan compañías que emplean directa e indirectamente a miles de personas? El Puerto en su sentido más amplio, la comunidad portuaria, sus miembros, constituimos la primera empresa de la zona y una de las principales de Galicia. Por eso albergamos la responsabilidad de liderar la recuperación, y por tanto de contribuir decisivamente a revertir esta involución constante

Dejar de caminar hacia atrás

«En definitiva, dejemos de caminar hacia atrás y hagámoslo hacia delante. ¿Cómo? Colaborando, sin duda. Construyendo un verdadero ecosistema relacional multisectorial y público-privado, desplegando una acción conjunta al servicio de los ciudadanos. Solo con ese esfuerzo compartido podremos superarnos»

«Lo afirmé el día que tomé posesión como presidente de la Autoridad Portuaria, hace algo menos de tres meses, y hoy aquí lo reitero: la cooperación entre la esfera pública y la privada siempre ha sido fundamental para lograr el progreso, y lo va a ser mucho más en el mundo postpandemia. Todos los actores de la comunidad portuaria, cualquiera de las partes que estáis implicadas en el desarrollo de este Puerto, encontraréis abiertas las puertas de mi despacho»

«Juntos podemos hacer grandes cosas. Juntos podemos conseguir que hablen de nosotros no por la enésima empresa que desaparece, sino porque lideramos la eólica marina, la reparación y la construcción naval, el despliegue de las nuevas fuentes y vectores energéticos, los combustibles del futuro, la sostenibilidad, la digitalización… Juntos podemos ser el motor del cambio»

El presidente de la Autoridad Portuaria concluyo «estamos en el andén de la crisis y allá al fondo asoma un tren de esperanza. Puede que sea ya el último que pase. Subámonos a él. Subámonos al Pacto de Estado por Ferrol, subámonos a una transición realmente justa, subámonos a la oportunidad de los Next Generation»

Asentamiento de nuevas empresas

Por su parte, el conselleiro de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde López, que ha clausurado la jornada; ha explicado que «o Porto de Ferrol ten que representar unha oportunidade para impulsar a reactivación económica da comarca». En este sentido, abogó por que «siga afondando na diversificación de tráficos para lograr o asentamento de novas empresas» y recordó que «a actividade portuaria tanto en Ferrol como na Mariña estivo historicamente vinculada ao sector da enerxía», por lo que pidió al Gobierno que adopte «as medidas necesarias para evitar que a crise enerxética desestabilice a industria e os portos galegos».

Según dijo, «na Xunta, a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao vai atopar sempre un firme colaborador para identificar oportunidades neste contexto de transición enerxética. Por exemplo, para converter os estaleiros nun Hub de eólica off shore ou para implementar as medidas recollidas no Pacto de Estado por Ferrol, que segue sen contar coa resposta do Goberno».

También han participado en la jornada, el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor López, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), Cristóbal Dobarro Gómez, quienes, junto al propio presidente de la Autoridad Portuaria, han sido los encargados de inaugurar el acto.

La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas Gil; Santiago Álvarez González, subdirector de Proyectos Tractores de IGAPE, quien ha desgranado las oportunidades que representan los fondos europeos Next Generation; Enrique Mallón Otero, secretario general de ASIME, que ha subrayado la «industria relevante que tiene Ferrol y que sabe ejecutar proyectos líderes mundiales” ; y Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña, han completado la segunda mesa.

Por su parte, el director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás López, ha detallado los puntos más importantes del plan de empresa del ente y que prevé una inversión de 120 millones de euros hasta el 2024.

El director de Diversificación de la ría de Ferrol de Navantia, Manuel Bermúdez de Castro Muñoz, ha solicitado incrementar la competitividad de todos los agentes portuarios para responder a las nuevas necesidades de la logística de la eólica marina.

El delegado en Galicia de Windar Renovables, Francisco Aréchaga; y el director financiero de Forestal del Atlántico, Alberto López Pampín, han incidido en ese papel tractor de las instalaciones portuarias en el crecimiento de los proyectos que

sus empresas están impulsando.