O Esteo sentencia o Racing de Mieres a falta de tres segundos

(Xosé Ferreiro) Décimo segundo encontro do O Esteo a domicilio, e vital triunfo ante un rival directo pola permanencia, o Racing de Mieres, único conxunto da categoría pertencente ás maravillosas terras asturianas.

Os de Marcos e Senen marchaban ao descanso con ventaxa tralo tanto de Cokito e no segundo tempo puido ampliar a ventaxa Alberto, pero o balón rebotoulle no corpo hacia fora, en lugar de cara a porta co porteiro xa vencido. Pero tamén resbalou Héctor e coa porta baleira un visitante enviaba o balón á cruceta.

Picou o balón Cokito ante a saída do gardamallas asturiano pero o balón marchaba lamendo o poste, e despois quedaba só Alberto, pero foiselle o balón no intento de regate ao porteiro. Mentras, Failde desbarataba calquer opción visitante.

Nos últimos minutos susfriuse co 5 para 4 dos visitantes pero apenas faltando tres segundos Alberto roubaba o balón e dende media pista facía o 2-0 definitivo que daba tres puntos vitais ante un rival directo, que os sitúa con 14 puntos antes de recibir ao ex líder Guardo.

O Esteo: M.Failde, Cokito, Alberto, Jhony, Troncho – Héctor, J.Failde, Jandro, Dani, Eloy.

Racing de Mieres: Santi, Fredi, Manu, Rober, Josu – Izan, Vilen.

Goles: 1-0, Cokito (10´). 2-0, Alberto (40´).

Incidencias. Amarelas a Troncho e Alberto. Uns 100 espectadores no Pavillón das Somozas.