Un ratito de moda- Una Marca con personalidad propia

Carlota González Navarro

Me acuerdo que hace unos años, estaba ojeando una revista de Moda, en aquel

momento era muy común, ya que ahora estamos más acostumbrados a ver imágenes en una pantalla. Vi un abrigo que me encantaba, era de la marca Highly Preppy, me puse en contacto con ellos para saber si tenían algún punto de venta en Galicia, me dijeron que había dos tiendas cerca de dónde yo vivía, en As Pontes de García Rodríguez. Así fue cómo conocí a mis amigas Manuela y Mª José, dueñas de Vlmoda y Vilaboymoda.

Me acerqué a conocer la marca y recuerdo que me pareció espectacular, desde

entonces voy al comienzo de cada temporada para conocer las nuevas colecciones de Highly Preppy y reconozco que no me ha pasado cómo en otras marcas, me acabo cansando o las colecciones se acaban pareciendo mucho. Es una marca que me sorprende en cada Colección, son muy originales y la verdad es que las telas tienen mucha calidad, de modo que nunca se estropean y las acaba usando mi hija. A veces me canso de prendas y las acabo regalando pero en el caso de Highly Preppy, ocurre lo contrario, son fondo de armario, salvo que mi hija se dé un paseo y las acabe poniendo en su armario, cosa que está pasando muy a mi pesar.

Highly Preppy nació en el año 2008, gracias a la empresa de Moda de mujer Merry Hat, S.L, fundada en los 70.

Sus diseños tan espectaculares se deben a la brillante diseñadora, Izaskun Batarrita, nacida en Bilbao, realizó sus estudios de Bachiller en la “St. Georges English School”, en Leioa (Vizcaya), terminando su formación superior en la “Ecole Internationale de Geneve” (Suiza) con un graduado de High School. Allí hizo muy buenos amigos estudiantes americanos que le llamaban “preppy”, cuando descubrió que “preppy” hace referencia a los alumnos americanos de élite, que tienen un estilo muy marcado, le gustó y decidió guardar la idea hasta crear lo que hoy es Highly Preppy. Cursó los estudios de Estilista-Modelista en Alta Costura en la “Chambre Syndicale de la Haute Costure Parisienne” en París y Patronaje Industrial en la “Escuela Guerrero» en Barcelona.

Así nació el New Preppy, un estilo más trendy y arriesgado sin olvidar los detalles originarios de la chica Preppy tradicional. Las chicas preppies, son mujeres sin complejos, sexys, atrevidas, vanguardistas y en definitiva, únicas. Una mujer muy definida por su forma de ser; por su mentalidad joven, sus ganas de sentirse diferente, su atrevimiento y su pasión por la moda.

En 2017, la compañía con sede en Bilbao, abrió su Flagship Store en la capital

vizcaína convirtiéndose en el buque insignia de la marca. Tras la apertura de su outlet oficial en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Highly Preppy continúa su crecimiento y expansión con la inauguración de una boutique en Salamanca. La tienda se encuentra ubicada en la calle Zamora, número 70, y será, con su estilo propio, uno de los referentes entre las amantes de la moda en la ciudad. El lugar elegido por la compañía sigue el plan de expansión de la firma junto a los cientos de puntos de venta multimarca donde se pueden adquirir sus prendas.

Su Nueva Colección “We are the preps of tomorrow”, es una colección que combina la esencia de la marca, el estilo Preppy e inspiración college, con un toque más cañero.

Para el día a día, Highly Preppy propone pantalones superfavorecedores, faldas con volantes, camisetas básicas, blusas y jerséis; y entre sus accesorios podemos encontrar, pañuelos, pulseras, cinturones, bolsos y gorros.

Las prendas estrella de la colección son los clásicos vestidos ligeros, llenos de detalles como volantes, lazadas y fajines, pero también prendas con volúmenes, vestidos sport y vestidos estructurados. Destacan también sus prendas de abrigo, como las parkas reversibles, chaquetas y gabardinas.

Este año se trae el punto y Highly Preppy nos propone jerseys y vestidos tejidos con técnica de colorwork . En cuanto a los estampados, destaca el estampado de cachemir, cuadros y camuflaje abstracto.

Hay un amplio abanico de colores, el camel se torna en una paleta de colores naturales que abarcan desde el secuoya hasta los tonos naranjas. El verde esta temporada será el verde orgánico. El blanco se convertirá en “Eggshell & Black”, una tonalidad ligeramente más cálida que el blanco tradicional sin faltar el binomio black & white . Los rojos se convertirán en tonos “Velvet Cake” un rojo profundo y muy romántico y “Mandarin Red”, un tono muy llamativo y favorecedor. En cuanto al azul, Highly Preppy presenta el “Strong Blue” un azul muy profundo y vibrante.

Emplean tejidos de alta calidad, entre los tejidos naturales podemos encontrar lana, algodón, mohair, viscosa, piel, plumas y pelo natural. En cuanto a los tejidos sintéticos, encontraremos neopreno ligero, tejido encerado, materiales impermeables y felpas, entre otros.

Lo que más me gusta de la marca es que son prendas para mujeres de cualquier edad, cada vez que me pongo un vestido, mi hija pequeña me pregunta cuándo podrá ponérselo. No sólo son prendas para chicas jóvenes, sino para aquellas mujeres que apuestan por uno diseño único y personal, mujeres con una mentalidad joven que quieren ser diferentes y es que ser una mujer Preppy no solo es un estilo sino una forma distinta de ver la vida.

Así que si queréis prendas de alta calidad que sean diferentes, originales y con mucha personalidad, Higly Preppy es vuestra marca porque….¿a quién no le gusta sentirse joven?