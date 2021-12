Gran pesar por el fallecimiento de Ignacio Cabezón, médico y ex alcalde de Neda

A los 67 años de edad ha fallecido en la madrugada de este miércoles, día 8 de diciembre, Ignacio Cabezón Lorenzo, médico y ex alcalde de Neda.

Tras una larga enfermedad que supo llevar con gran resignación y con el claro apoyo de su esposa Carmen, familiares y amigos, «Petí» ha fallecido después de una vida llena de afecto hacia los demás destacada sobre todo en la atención a sus pacientes, como médico de profesión, a sus amigos y a sus vecinos de Neda al haber estado al frente de la alcaldía durante dos legislaturas , de 2007 a 2015.

En el año 2007 fue elegido alcalde dentro de las siglas de Terra Galega a petición de Xoan Gato y contando con el apoyo del Partido Popular y ya en el 2011 logró la reelección, con mayoría absoluta, pero dentro de las filas de los populares.

La capilla ardiente está instalada en Tanatorio San Lorenzo. Este jueves a las 9 de la mañana se procederá a la incineración del cadáver dentro de la intimidad familiar y a las 12,45 está prevista la salida de las cenizas desde el tanatorio para efectuarse cristiana sepultura de las mismas en el cementerio parroquial de Santa María de Neda. Ya por la tarde, a las 18.30 horas en la concatedral de san Julián se oficiará un funeral por su eterno descanso.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a su esposa, Carmen; hijos Blanca, Ignacio y Pablo y demás familia.

CONDOLENCIAS

El concello de Neda ha emitido un comunica en el que señala que «quere expresar o seu pesar polo pasamento do ex alcalde Ignacio Cabezón, e trasladar as condolencias da corporación e do pobo de Neda á súa familia.

Unha persoa moi cercana e querida que exerceu como médico na vila de Neda e ostentou a Alcaldía entre 2007 e 2015 e cuxa perda provoca un gran pesar no municipio».

Asimismo son muchas las condolencias que figuran en las redes sociales destacando sobre todo su labor como médico y como alcalde de Neda.

Su compañero de profesión y de partido político Miguel de Santiago indicaba en las RRSS «Hoy nos ha dejado una gran persona, un compañero, un amigo. José Ignacio Cabezón Lorenzo, «Peti» para los amigos, que somos muchos. Médico de vocación, no dejó de hacer el bien por donde quiera que pasaba. Asumió, en tiempos nada fáciles, un compromiso con el pueblo que tanto quería, la Real Villa de Neda, de la que fue alcalde durante 8 años. Me acuerdo del tiempo en que estuve en la Diputación, de su insistencia reclamando mejoras para los vecinos, que ahí quedaron para disfrute de todos. Respetó siempre a sus adversarios, a los que nunca dejó de escuchar. Nunca tenía prisa por irse, nunca dejó un paciente o un vecino sin atender. Siempre tenía una buena palabra, un consejo médico o una gestión en el ayuntamiento para todos los que la necesitaban».