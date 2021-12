El Valdetires Ferrol da la cara ante Poio Pescamar en la Copa de la Reina

El Valdetires Ferrol le puso las cosas complicadas a un rival de la máxima categoría como es el Poio Pescamar, cayendo por 1-4, en la primera ronda de la Copa de la Reina, en una eliminatoria a partido único disputado en la tarde festiva del miércoles, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con el Poio Pescamar queriendo tener el balón en sus pies y el Valdetires Ferrol basando su juego en media pista. La primera ocasión la tendrían las rojillas con un tiro de Irene en el borde del área a media altura, realizando Andrea la primera de varias grandes intervenciones, sacando una buena mano a media altura. Al minuto, las ferrolanas tuvieron su primera llegada, con un tiro cruzado de Carol dentro del área, pero al cual llegaba justo a tiempo una defensora del Poio Pescamar al resbalillo para enviar el balón a córner, mientras que poco después, lo intentaban en otra rápida jugada entre Erika y Sheila, dándole el balón a Lucía en la frontal, aunque su disparo lo atajaba sin problemas la portera fenesa del Poio Pescamar, Lucía Paz.

El Poio Pescamar tuvo una buena opción para ponerse por delante a los seis minutos, en un rápido contragolpe iniciado en media pista, con un tiro de Luisa Mayara dentro del área que se iba por centímetros. La propia Luisa Mayara lo volvía a intentar instantes después, ahora desde la frontal del área para culminar una jugada de saque de esquina, encontrándose con Andrea bajo palos, la cual iniciaba una rápida jugada conectando un balón con Susi en el borde del área, pero Lucía Paz estaba atenta bajo palos.

Las visitantes tenían el control del juego aprovechando su mayor cantidad de rotaciones sobre la pista y estuvieron a punto de ponerse por delante llegando a la medianía del periodo, con una Luisa Mayara que seguía buscando el gol y lo tuvo en un tiro a media altura desde el borde del área, pero nuevamente Andrea sacaba una gran mano. La portera del Valdetires Ferrol era una de las protagonistas de este partido, volviendo a salvar a su equipo en un uno contra uno en la frontal del área con Ana Rivera, despejando su tiro con el cuerpo, aunque antes de llegar al descanso el Poio Pescamar lograba ponerse por delante gracias a un gol de Anna dentro del área con un tiro que primero golpeaba en el palo y acababa dentro de la portería, por lo que con este 0-1 las jugadoras se retiraban a los vestuarios.

Tras la reanudación el Poio Pescamar conseguía dar un golpe encima de la mesa al poco de empezar, en un contragolpe iniciado por Dupuy que finalizaba con un gol de Ana Rivera al segundo palo.

Este gol tempranero daba alas a las rojillas, lanzándose al ataque para buscar ampliar más las distancias y cerrar la eliminatoria, teniendo buenas ocasiones para hacerlo, como en un centro de Luisa Mayara al segundo palo desde la línea de fondo, al cual lograba llegar justo a tiempo Carol para cortar la jugada.

Cuando peor lo estaban pasando las jugadoras del Valdetires Ferrol, lograban meterles el miedo en el cuerpo a las visitantes, con un gol de Erika en la frontal del área colocado al palo, en una buena jugada de equipo, anotando el 1-2.

En los siguientes minutos el partido se iría igualando en cuanto a juego, con un equipo ferrolano crecido, buscando el empate, aunque las rojillas tenían una buena ocasión para volver a ampliar distancias con un contragolpe de Anna desde el lateral del área, con un disparo que lograba sacar Carol bajo palos, como también otro de Irene desde la línea de fondo que evitaba Andrea.

Las ferrolanas tuvieron su ocasión más clara en un contragolpe a falta de siete minutos, con un tiro de Diana dentro del área que se iba al palo. Finalmente el gol caía del lado visitante y lo hacía por toda la escuadra, con una Luisa Mayara que veía recompensada todos sus intentos con un potente disparo desde la frontal del área en una jugada de saque de esquina, imposible para Andrea.

A pesar de esto, el Valdetires Ferrol no bajaba los brazos y empezaba a jugar de cinco con su portera Andrea, aunque no lograban abrir huecos en la defensa del Poio Pescamar, a pesar de sus intentos. Finalmente las visitantes cerraban el partido, en un discutido robo de balón de Ana Rivera a Diana en tres cuartos de pista, por una posible falta no señalada por los colegiados, quedándose sola delante de Andrea en la frontal del área y anotando el definitivo 1-4.

El Valdetires Ferrol finaliza su participación en la Copa de la Reina y este sábado retomarán la competición liguera en la Segunda División visitando en la 9º jornada al Viuda de Sanz Gora, a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón Abasu – La Peña (Bilbao).

Valdetires Ferrol: Andrea, Sheila, Susi, Carol, Erika – también jugaron – Diana y Lucía

Poio Pescamar: Lucía Paz, Irene, Luisa Mayara, Ana Rivera y Dupuy – también jugaron – Jane, Anna, Agostina y Luci.

Árbitros: Carreira Romero y Moreira Bermúdez (Comité gallego). Amonestaron a la local Diana y a su entrenador Leira, como a la visitante Irene.

Goles: 0-1 Anna min.15, 0-2 Ana Rivera min.21, 1-2 Erika min.26, 1-3 Luisa Mayara min.35, 1-4 Ana Rivera min.37.

Pabellón: A Malata.