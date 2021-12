Ángel Mato: “O PSdeG-PSOE espera poder contar coa confianza dos galegos”

La comarca de Ferrol tendrá representación en la nueva ejecutiva del PSdeG-PSOE, en la cual, además de estar liderada por el alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, como nuevo secretario general, estará el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, encargado de la política industrial y transición energética; el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, encargado de la política municipal de menos de 5.000 habitantes, como del ex alcalde de Fene y actual concejal de Desarrollo Sostenible de Pontevedra, Iván Puentes, que se encargará de la estrategia, análisis y prospectiva. Además la diputada de As Pontes, Montse García Chavarría será una de las secretarias ejecutivas.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato reconocía este jueves que “nunca” escondió su compromiso en un PSdeG-PSOE en que lleva “varias décadas”, formando ahora parte de una ejecutiva al “coincidir” con las apreciaciones del nuevo secretario general de la formación, el pontés Valentín González Formoso.

El regidor recordaba que en el discurso pronunciado este miércoles en su proclamación, Valentín González Formoso “ofreceu tres grandes acordos” a la Xunta de Galicia, con el objetivo de poner en valor en primer lugar el talento de Galicia en innovación y desarrollo. En segundo lugar el empleo y la industrialización de Galicia “apostando pola industria e a transformación, permitindo as persoas vivir onde naceron” y en tercer lugar, la apuesta socialista por los servicios públicos, como se puede ver en el ámbito sanitario y social “con España liderando a vacinación e non sufrindo tanto nesta última vaga da pandemia.”

Desde estos momentos, el objetivo de la nueva ejecutiva del PSdeG-PSOE espera poder contar “coa confianza dos galegos” para poder llegar a la presidencia de la Xunta de Galicia en las próximas elecciones autonómicas, por lo que en la formación “temos que ir nunha dirección onde estén representados todos os galegos e galegas.”

Ángel Mato no quería adelantar si se iba a presentar para liderar la agrupación local de Ferrol en las próximas primarias a la secretaría general, una fecha que debe decidir la ejecutiva provincial, reafirmando que su compromiso “é con Ferrol” desde su posición de alcalde de la ciudad, donde le preocupan el “desenvolvemento económico e o desemprego”, por lo que en la ejecutiva del PSdeG-PSOE tratará de aportar “do mellor xeito posible a miña experiencia.”