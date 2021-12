Medos Romero, ganadora del XIX Premio de Poesía Afundación, recibió su galardón en Ferrol

Medos Romero, galardonada con el XIX Premio de Poesía Afundación, ha

recibido su reconocimiento en un acto que tuvo lugar en la tarde de este jueves en la

Sede Afundación de Ferrol. En la entrega la acompañaron el primer teniente alcalde y

concelleiro de Cultura del Concello de Ferrol, Antonio Golpe, quien abrió el acto y

expresó su «ledicia por poder felicitar dobremente á gañadora, como concelleiro e

como compañeiro sanitario. Medos conseguiu un merecido recoñecemento con este

premio e un lugar entre as figuras máis destacadas da literatura galega».

A continuación intervino Pedro Otero, director gerente de la Obra Social de Abanca,

quien subrayó que Afundación considera imprescindible fomentar el género poético,

«posiblemente, o xénero literario máis emblemático en Galicia, vista en perspectiva a nosa historia literaria», a través de este premio literario que permite mostrar trabajos como el desarrollado por Medos Romero que «impulsa en nós, quen lemos, unha visión de autenticidade que nos recorda que estamos ante unha autora

comprometida. E quizais nunca mellor aplicado este adxectivo ca hoxe, cando

recoñecemos unha poeta e, ademais, enfermeira, nun contexto coma o actual».

Por su parte, Luis González Tosar, presidente del Centro PEN de Galicia, definió la obra poética de la ganadora como «unha poesía propia, sen que as modas, os ecos e as ondas que circulan por entre os poetas lle importen demasiado. Eu creo que aí é onde está a grandeza deste libro e a grandeza desta autora. Esta poesía non é un xogo, unha floritura, é unha concreción verbal moi medida que logra transformar a realidade a través de palabras sentidas, vividas e contidas».

Finalmente, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, felicitó a la ganadora «por un poemario que vén a sumarse a un elenco moi importante de premiados e premiadas.

Vivimos unha época plena da literatura en galego, cunha gran variedade de estilos e

temas, e recoñecementos dentro e fóra deste país».

El premio, convocado por Afundación, la Obra Social de Abanca, con el patrocinio de

la Xunta de Galicia y la colaboración del Centro PEN de Galicia, le ha sido otorgado a la escritora pontesa por su poemario E o sol era Ela. Medos Romero recogió su premio y expresó su agradecimiento a las tres instituciones convocantes; «recibo o premio con moita ilusión, con moita satisfacción, mais con moita humildade, pois sei que a miña voz é unha das tantas do noso país». Sobra a súa obra premiada, Medos explicou que «E o sol era Ela é un libro que fala dunha infancia rota, dun desgarro brutal expresado a través dunha voz feminina. É un libro no que se aborda esa carencia que te leva ao sufrimento, ao desprezo, a ter que tentar unha reconstrución persoal para poder vivir dignamente. É, en definitiva, unha profunda escavación cara dentro. Está moi presente a atracción que eu sempre sentín polo máxico: soñar, intuír, presaxiar, desafiar… todo aquilo que eu vivín nese xeito de vida que algúns chaman Galicia profunda, que en realidade é sabedoría ancestral».

Después de la entrega, recitó una selección de poemas de la obra ganadora precedido

por la proyección de un audiovisual inspirada en A espera, de Argüelles, una pieza de la Colección de Arte de Afundación que ilustra el libro premiado.

LA PREMIADA Y EL PREMIO

Medos Romero (As Pontes, 1959). Reside en Valdoviño. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Santiago de Compostela. Trabaja como enfermera en el centro de Salud de As Pontes. Poeta y narradora, Premio de Poesía Miguel González Garcés en 2006 y Premio de Poesía erótica Islas Sisargas en 2019. En poesía publica las obras Rendéome no tempo (1998), Ámome en por min (1999), O peso da derrota (2000), Lenzo das madrugadas (2003), A seitura dos tristes (2006), O pozo da ferida (2006), Do corpo e a súa ausencia (2010), A ansia do lóstrego (2012), A náusea como un puñal (2019), Peixes que esvaraban ao unísono (2020) y Hortensia (2020). En

narrativa publica Dubido se matei a Lena (2000) y O Trevo da sorte, además de

participar en diversas obras colectivas.

El galardón, que implica la publicación del libro en la colección «Arte de trobar» y una dotación económica de 6000 euros, comenzó su recorrido en el año 2002 a instancias del PEN Club de Galicia y de Afundación. En su elenco de ganadores figuran poetas gallegos como Xavier Seoane, María do Cebreiro, Román Raña, Arcadio López Casanova, Marilar Aleixandre, Carlos Penelas, Luís Vale Regueiro, Emma Pedreira, Xavier Rodríguez Baixeras, X. Daniel Costas, Yolanda Castaño, Elías Portela, Miguel Anxo Fernán Vello, Olalla Cocina, Estíbaliz Espinosa, Gonzalo Hermo, Miguel Sande o Oriana Méndez, ganadora de la anterior convocatoria.

El premio, que celebra su décimo novena edición, cuenta con el apoyo y la

participación de la Xunta de Galicia, cuya implicación en el proyecto garantiza la

estabilidad del galardón y contribuye a preservar esta cita de referencia en la agenda

cultural gallega, al tiempo que estimula la creación literaria. Afundación y el Centro

PEN de Galicia, tras casi dos décadas de implicación y compromiso con la poesía y con

la literatura gallega, continúan trabajando por un género indispensable que, aunque

minoritario, sirve de base para la consolidación de la renovación estética y para la

normalización de la lengua gallega.