O Esteo recibe en As Somozas este sábado al Deporcyl Guardo

Este sábado a las 16:15 horas O Esteo disputará su segundo encuentro consecutivo como local en el Pabellón Municipal de As Somozas ante el Deporcyl Guardo F.S., en un encuentro correspondiente a la 13º jornada de liga en la Segunda División «B».

Los ponteses quieren dar continuidad a la victoria conseguida el pasado sábado ante el Racing de Mieres, pero esta tarea no será nada fácil para el conjunto dirigido por Marcos Leal, ya que delante tendrá a un conjunto, que está luchando mano a mano por liderar la clasificación junto al Santiago Futsal y además llega a este encuentro tras caer derrotado la pasada jornada en su feudo por 0-2 ante el Ribeira F.S. en un encuentro donde no estuvieron acertados de cara gol en parte gracias a la gran actuación del portero lucense.

El Deporcyl Guardo, segundo en la tabla clasificatoria, sin duda alguna intentará volver a la senda del triunfo lo antes posible. Ha logrado retener a gran parte del bloque de jugadores de temporadas pasadas y donde las nuevas incorporaciones se han acoplado muy bien a su estilo de juego, hacen que sea un rival muy intenso y competitivo en todos los aspectos durante los cuarenta minutos del encuentro.

Los de As Pontes, que intentarán que no se escapen más puntos del Pabellón de As Somozas, para ello saben más que nunca que tendrán que dar el doscientos por cien en este encuentro, muy concentrados en defensa sin dejar pensar a los jugadores contrarios para evitar sus individualidades y estar acertados en ataque ante uno de los mejores porteros de la categoría, finalizando todas y cada una de las de las jugadas para evitar los contragolpes letales del conjunto visitante, si quieren sacar el encuentro adelante y conseguir así los tres puntos.

Como viene siendo habitual en estas últimas jornadas, y después del último entrenamiento de la semana realizado ayer jueves en el escenario del encuentro, el entrenador pontés, Marcos Leal, tiene a todos sus jugadores disponibles para la disputa de este partido.

Por último, desde O Esteo hacen un llamamiento a la afición para que acuda al pabellón somocense a presenciar y animar al equipo en este importante encuentro.