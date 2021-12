La Habana-Renovada la Junta Directiva de la centenaria asociación «Ferrol y su Comarca»

(Del corresponsal de GA en Cuba, Felipe Cid Domínguez)

Satisfizo conocer que la asociación «Ferrol y su Comarca» tenga una nueva Junta Directiva.«Ferrol y su Comarca», fundada el 14 de julio de 1909 posee más de mil asociados y es una de las que más historia tiene pues uno de sus fundadores fue el tipógrafo ferrolano Xosé Fontenla Leal, motor impulsor para que GALICIA tuviera su himno, entonado por vez primera en los portales de lo que sería el otrora Muy Ilustre Centro Gallego de La Habana -hoy Gran Teatro ‘Alicia Alonso’- el 20 de diciembre de 1907. También uno de los promotores de que la lengua galaica tuviera su Real Academia, amén de otros valiosos servicios a los gallegos de Cuba sin abandonar los que quedaron en el terruño.

Es bueno señalar que fue Domingo Regueiro Regueiro su último titular hasta su fallecimiento con más de nueve décadas de vida útil y defensor a ultranza de la Galeguidade en la mayor de las Antillas.

Los gallegos y descendientes acogen con placer que un grupo de mujeres y hombres no dejaran que desapareciera esta asociación no gubernamental gallega con tanta historia. Esta oportuna renovación parcial de su Junta Directiva es importante no solo para sus asociados sino para toda la Comunidad gallega de La Habana y porque no de la propia secretaria Xeral de Emigración de la Xunta de GALICIA.

Nueva directiva

Cumpliendo el reglamento vigente fue convocada Junta General de Asociados como Órgano Supremo de la asociación. En ella fueron elegidos como presidenta la Sra. Elida Pereira Giménez; vicepresidente, Carlos Grima Valdés; secretario, Carlos Grima Carrillo; tesorera, Cherilyn Suárez Rodríguez; vicesecretaria, Sarita García Pantoja; vicetesorera, María Yolanda Leiva Silva y vocal, Reinaldo Vázquez Varona.

Como se aprecia en la foto hay jóvenes que unidos con los más experimentados podrán tomar las riendas de esta noble asociación gallega de La Habana, y rescatar las actividades artísticas, culturales y recreo sin abandonar la atención benéfica una de las tareas más importantes a desarrollar.

Todos los que amamos y defendemos la Galeguidade en Cuba alegra que «Ferrol y su Comarca» continúe escribiendo su historia en los difíciles momentos en que vivimos. Adelante.