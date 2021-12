El PP de Fene insta la adaptación del PXOM a la Ley de suelo

El PP de Fene afirma en un comunicado que «la modificación parcial para la creación de cinco núcleos rurales en Magalofes, Piñeiro en Maniños y Lubián en Sillobre no dejan de ser un mal arreglo y la constatación de la urgente necesidad de la modificación del PXOM»

El PP «considera la actuación discriminatoria para otras zonas del ayuntamiento con idénticas necesidades pese a manifestar el gobierno local que irán creando nuevos núcleos» «El propio alcalde en la propuesta de creación de dichos núcleos, aprobada en el último pleno, reconoce que una de las debilidades del PXOM en relación con la demanda social para edificar vivienda unifamiliar, es que no cuenta con dicho suelo fuera de las APE»

Los populares opinan que, «si bien la modificación puede resultar beneficiosa a corto plazo lo cierto es que transformar la actual zona urbana en núcleo rural pocas ventajas traerá a los vecinos y relajará la obligación del ayuntamiento de dotar de servicios básicos dicha zonas»

Desde el PP «se insta al alcalde a que deje de parchear un Plan que no se ajusta a la realidad y afronte de una vez la adaptación a la Ley del Suelo de Galicia del año 2016. De esa forma se beneficiará a todos los vecinos y no solo, momentáneamente, a las zonas que bajo el criterio del gobierno actual se elijan para la modificación. De haber sido diligente en la revisión del Plan no se encontraría ahora con problemas para obtener terrenos para el nuevo centro de salud ya que tendría suelo dotacional suficiente para hacer frente a esa urgente necesidad»

Asimismo desde el PP de Fene «se insta al alcalde, Juventino Trigo, y al gobierno tripartito a que se pongan ya a trabajar e inicien ya los trabajos necesarios para revisar el Plan de Urbanismo del año 2002 y se dejen de parchear algo que, como reconoce está obsoleto» «Así beneficiará a todos los vecinos que tienen sus terrenos cautivos en las APE o que tienen suelo rústico apto para urbanizar y no pueden construir una vivienda unifamiliar»