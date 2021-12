Cariño-Finalización del asfaltado de diversos caminos en Landoi y A Pedra

La renovación de la red de carreteras del Concello de Cariño continúa. Acaban de finalizar los trabajos de asfaltado en los caminos que unen A Loxa y Lamestra, en la parroquia de Landoi, y Basanta y Lourido, en la parroquia de A Pedra.

Estos trabajos, que contaron con un presupuesto de 48.316,4 euros, están financiados con fondos municipales y a través del Plan de Mellora de Camiños Municipais 2021-2022 del Agader.

Se decidió actuar en estas dos vías al cumplir los requisitos del plan autonómico, por ser estos caminos punto de unión entre pequeños núcleos de población y que además se encontraban en un estado que hacía difícil un paso normal de los vehículos.

La intervención que se llevó a cabo consistió en una pavimentación de la totalidad del camino aplicando una capa de rodadura a base de riegos asfálticos. Además, se retiró la vegetación existente, se perfilaron las cunetas y, en el caso de la vía que une Basanta y Lourido, se realizaron pequeñas actuaciones para mejorar el drenaje de pluviales.

El concejal de Obras del Concello de Cariño, Alberto Iglesias, explicó que “estas obras entran en el plan de vías rurales del Concello y contribuyen a mejorar la accesibilidad en una parte muy relevante de las parroquias de A Pedra y Landoi”.

Un plan municipal que se ha ejecutado progresivamente en los últimos años y que ha permitido renovar caminos en todas las parroquias: en la de Cariño se ha actuado en la carretera de Cabo Ortegal y la de Barreiros a Cariño de Arriba; en la de A Pedra en Murela, Fontao, Campo de Monte, Campanario y los accesos al núcleo de Figueiroa y a la playa de Figueiras; en la de Sismundi en la vía principal de comunicación entre las viviendas desde el centro social hasta Cruz do Meixón y la propia pista de Cruz do Meixón; en la de Landoi, además de la actuación que acaba de finalizar, se renovó la vía de As Cabanas y la que une Landoi y Feás por el interior; en la de Feás, además de esta última, se actuó también en la vía de San Pedro.