El Café Candelas O Parrulo “B” suma un punto en un partido que no se debería haber disputado

Empate a casi todo entre Café Candelas O Parrulo “B” y Sala Ourense, por 2-2, en la 13º jornada de la Segunda División “B”, en un partido celebrado en la mañana del domingo en el Pabellón de Esteiro.

Lo sucedido en la pista casi es lo de menos, porque este partido no se debería haber disputado tras el conocimiento del positivo en covid-19 de dos jugadores de Sala Ourense en test realizados externos al club. Tanto O Parrulo Ferrol, como Sala Ourense le pidieron al Sergas que solicitara la suspensión de este partido, algo que no se producía, haciendo gestiones hasta casi el último instante, por lo que el partido tuvo que disputarse y ambos equipos, en forma de protesta, decidieron no disputar el primer minuto del partido para hacer visible este problema.

Una vez superado este primer minuto, empezaba el juego sobre la pista, con un Sala Ourense que quería tener el balón en sus pies y con el Café Candelas O Parrulo “B” basando su juego en media pista, al contar con pocas rotaciones en este partido, ya que no pudieron contar con los jugadores que compatibilizan el primer equipo y el filial, como tampoco con los juveniles, debido al positivo detectado en la disciplina del primer equipo.

Aun así los que conseguían ponerse por delante eran los jugadores ferrolanos en su primera llegada, gracias a un gol de Chesky con un tiro raso desde el borde del área que despejaba el portero, pero que acababa dentro de la portería.

Los ourensanos no bajaban los brazos en ningún momento, peleando por todos los balones y Alexander estuvo a punto de empatar con un balón al larguero desde la frontal del área a la salida de un córner, mientras que, poco después, tenían otra buena ocasión con otro tiro en la frontal, en esta ocasión de David Guerra, obligando a Álex Regueira a realizar una buena intervención.

En los minutos finales, seguía el Sala Ourense llegando con peligro, con un tiro cruzado de Iván dentro del área, con otra buena mano de Álex Regueira y enviaban otro balón al palo, con un tiro de Alexander en la frontal, a la salida de un córner, por lo que con este 1-0 el partido se iba al descanso.

Los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” querían empezar fuerte el segundo periodo, teniendo una doble oportunidad de Diego López y Álex Naveira. El primer disparo lo despejaba el portero Daniel y su rechace se iba al palo, como también lo intentaba Alonso con un tiro desde la frontal del área a media altura a la salida de un córner, con otra buena mano del meta, finalmente la recompensa para los ferrolanos llegaba en una falta directa en la frontal del área, con un tiro raso de Chesky colocado al palo, anotando el 2-0.

Las cosas se complicaban más para el Sala Ourense, al ver dos amarillas seguidas David González, por lo que era expulsado, quedándose su equipo en inferioridad durante dos minutos, teniendo los ferrolanos en este tiempo una buena ocasión, con un tiro de Álex Naveira desde la frontal por alto, que lograba despejar Daniel.

Los ourensanos recuperaban al quinto jugador y Raúl también saltaba a la pista como portero-jugador. Los ferrolanos intentaron defender el juego de cinco de los ourensanos, pero en una de las primeras jugadas Raúl anotaba dentro del área por alto el 2-1, mientras que, poco después, en otra jugada con el juego de cinco David Guerra empataba el partido al segundo palo al marcar el 2-2.

El tiempo se iba acabando y el Café Candelas O Parrulo “B” no bajaba los brazos, teniendo una gran ocasión en el último segundo, con una falta lanzada por Álex Regueira desde treinta metros por alto que se iba al larguero y con el balón botando fuera de la línea de gol por unos centímetros, por lo que finalmente este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 16 puntos, en el 12º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Transricard Distrito Ventorrillo.

Café Candelas O Parrulo “B”: Álex Regueira, Diego López, Muri, Alonso, Álex Naveira – también jugaron – Caio, Chesky y Mario.

Sala Ourense: Daniel, Raúl, Iván, David Guerra, Fernando – también jugaron – David González, Igor, Alexander e Iago.

Árbitros: Daniel Eduardo Muñoz García y Andrés Felipe Vanegas Betancur, junto con Yolanda Fernández Rodríguez como asistente (Comité asturiano). Amonestaron al local Álex Naveira y a los visitantes Raúl Rivero, Iván, David Guerra, Igor, Alexander e Iago. Expulsaron, por doble amonestación, al segundo entrenador local Julio López y al jugador visitante David González.

Goles: 1-0 Chesky min.4, 2-0 Chesky min.31, 2-1 Iván min.36, 2-2 David Guerra min.38.

Pabellón: Esteiro