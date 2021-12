Narón-Concerto do violinista Ara Malikian

O violinista de orixe libanés e afincado en Madrid Ara Malikian regresará de novo ó escenario do Pazo da Cultura de Narón, donde presentará o seu último espectáculo, “Ara”, no marco da xira “Ara Malikian World Tour”.

A cita será o vindeiro 7 de xaneiro ás 20.30 horas e producirase tan só unhas semanas despois de que o prestixioso violinista presentase este traballo no Carnegie Hall de Nova York, donde iniciou esta xira mundial.

O novo disco, segundo explicou o propio Malikian, xurdiu tras pasar horas de confinamento xunto co seu fillo, de sete anos, un tempo no creceron xuntos e que reflicte no seu traballo con sons e melodías inspiradas no seu fillo e na vida en xeral.

As entradas poden adquirirse dende hoxe na billeteira do Pazo ou na web do Padroado da Cultura, www.padroadodecultura.es a un prezo de 58 euros no patio de butacas; 52 euros na platea 1 e 48 euros na platea 2.

O despacho de billetes do Pazo permanece operativo de luns a sábados entre as 9.30 e as 14.00 e de 17.00 a 20.30 e os domingos e festivos unha hora antes do comezo do espectáculo.

Formado en prestixiosos centros, Malikian obtivo numerosos galardóns a nivel internacional, donde se recoñeceu o seu gran traballo. Este virtuoso do violín, cun talento excepcional para tocar este instrumento musical por todo o mundo, coñeceu de primeira man as dificultades ata chegar ó éxito, participou tamén en bandas sonoras de películas dirixidas polo cineasta español Pedro Almodóvar e colaborou con grupos e artistas como Extremoduro, ou o bailarín Joaquín Cortés, entre outros.

A súa anterior actuación no Pazo da Cultura tivo lugar no ano 2017, para presentar “La increíble gira del violín”, un rotundo éxito de público cun cheo total na cidade.