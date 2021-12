La SAF entrega este miércoles varios títulos de socios de honor y presenta un nuevo «Arte gastronómico»

A las ocho de la tarde de este miércoles la Sociedad Artística Ferrolana-SAF celebra un nuevo acto en honor a Fra Angelico en los salones del Casino Ferrolano. Una festividad que solía organizarse en el primer trimestre del año, una comida de hermandad, pero ya van dos en los que a causa del Covid han tenido que suspenderse.

Un acto de hermandad este año muy sencillo y que supone el cierre de la programación de las «Bodas de Oro» de la entidad cultural en el que en primer lugar se procederá a la presentación de la nueva publicación «Arte gastronómico-recetas de cocina» en esta ocasión con recetas de médicos y personal sanitario.

Seguidamente se entregarán los títulos de socios de honor y la paleta de plata aprobados en la asamblea general de octubre del 2020. Serán homenajeados Manuel Couce Pereiro, ex alcalde de Ferrol; José Manuel Vilariño Anca, ex presidente de la Autoridad Portuaria; José María Cardona Comellas, marino y ex director-gerente de Exponav; José Luís Cristóbal Barcón, teniente coronel de Artillería (r) y actual bibliotecario de la SAF; Rafael Permuy López ,ilitar (r) y veterano socio y colaborador de la revista «Arte Galicia» Patricia Rodríguez Rico,Titulada Profesional de Piano y Canto; y Mariano de Souza y Sáez, coruñés residente en Madrid, pintor, profesor de dibujo, ilustrador y animador socio cultural.

Asimismo se ha concedido la VIII Paleta de Plata, el máximo galardón de la SAF al coronel de Intendencia (r) Rafael Estrada Giménez, escritor, académico y pintor.

Ya por último los asistentes, la entrada es libre, serán invitados a una copa de cava para brindar por el nuevo año.