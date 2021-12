Conferencia de Francisco Vázquez sobre la batalla de Lepanto en el Campus de Ferrol

El ex embajador de la Santa Sede y la ex alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez Vázquez, imparte este miércoles 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial Ferrol, una jornada vinculada a su último libro, «1.001 relatos romanos de la batalla de Lepanto, política y democracia», en el marco de la Cátedra Jorge Juan que dirige el profesor Pablo Fariñas Alvariño

Como explica el propio Francisco Vázquez, el libro analiza Lepanto desde una perspectiva diplomática y política, centrándose en las causas y antecedentes del enfrentamiento entre el amenazador expansionismo islámico de la época, representado por el imperio turco y la coalición defensiva de los reinos cristianos liderados por España, el imperio hegemónico y dominante a escala universal.

De la misma forma, tanto en las páginas del libro como en su intervención, el ex embajador ante la Santa Sede y ex alcalde de A Coruña ahondará en una serie de protagonistas no solo del hecho militar sino también de las tortuosas negociaciones que, impulsados ​​por el Papa, propiciaron la alianza entre España, Venecia y los Estados Pontificios para formar una flota que saldría victoriosa en Lepanto.

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, Salvador Naya, así como el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos Ruíz, entre otras autoridades