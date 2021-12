El BNG critica el aislamiento de Ferrol en las conexiones ferroviarias

El BNG se concentraba en la mañana de este martes a las puertas de la Estación del Tren de Ferrol, para criticar el estado de la conexión ferroviaria de Ferrol, tras la inauguración del recorrido del AVE entre Madrid y Ourense producida el lunes.

El portavoz municipal Iván Rivas quería “poner en evidencia o esperpento”, donde al mismo tiempo donde se anuncia la llegada del AVE a Galicia “contamos con políticos das administracións que contan cun gran silencio”, criticando la actitud del alcalde de Ferrol, Ángel Mato y del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo “respecto as conexións ferroviarias desta cidade, é inaceptable.”

El gobierno local “so fixo propaganda, con estudos fantasiosos, cun valor de dous millóns de euros”, cuando la solución pasa “por asignacións para a reforma da conexión entre Ferrol e A Coruña nos Orzamentos Xerais do Estado, que non chegan nin a os 30 millóns de euros e que levan décadas sen executarse.”

Al mismo tiempo criticaba la “hipocresía” del PP y de la Xunta de Galicia “coa propaganda chamada Pacto de Estado por Ferrol”, e incluso afirmando tras unha reunión co Ministro de Transportes para conseguir estas conexiones ferroviarias que “había que incluir a Ferrol na Agenda, non sabemos en qué Agenda o si perdeu esta Agenda”, criticando que Ferrol “está excluido no Eixo Atlántico.”

Con esta inversión de 30 millones de euros “permitiría ter a conexión, coma tamén entrar e saír da cidade con normalidade”, en un problema que “non era económico”, sino de “vontade política”, donde la prioridad es “conectarnos con Madrid”, por lo que el BNG va a seguir pidiendo “un transporte ferroviario para que Ferrol non esté illado”, criticando también que el coste de la autopista “se hace inasumible para los vecinos y vecinas de Ferrol”, como la actitud de los partidos estatales como PSOE, PP y Podemos.

La visión que hay en Madrid sobre Ferrol “é inaceptable”, por lo que les piden a los políticos locales que están en las instituciones nacionales y autonómicas que “rachen e asuman os compromisos adquiridos cos seus veciños e veciñas.”