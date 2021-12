As Pontes obtiene la concesión de la «Compostela» para el Camiño Real Mondoñedo-Ferrol

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, acompañado por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, dió a conocer el lunes, día 20 de diciembre, en un acto en el que estuvieron presentes el alcaldes y representantes de los Concellos de Xermade, Muras, Abadín, Mondoñedo y Neda, la concesión de la compostela para el Camino Real Mondoñedo- Ferrol.

“Hoy es un día que tiene mucha importancia para nosotros. Este anuncio, que se refrenda con la presencia del obispo de Mondoñedo-Ferrol, nos permite hacer público el decreto firmado por el Canónigo Delegado de Peregrinaciones del Cabildo de la Catedral de Santiago en el que se confirma el reconocimiento del Camino de Santiago a su paso por el municipio de As Pontes” destacó González Formoso.

Asimismo, el regidor local subrayó que “este anuncio conlleva la posibilidad, nunca imaginada, de poder expedir la «Compostela» en nuestra villa, Xermade, Muras y en cada uno de los concellos por los que transcurre este nuevo camino, que va desde Mondoñedo a Ferrol, y al que proponemos denominar El Camino del Obispo” González Formoso durante su intervención hizo hincapié en la importancia de esta concesión que dota a los concellos de una nueva herramienta que conlleva, innumerables beneficios desde distintos puntos de vista.

“No es solo un mecanismo de generación económica, que lo es y lo puede ser si lo dinamizamos y no dejamos que sea una mera declaración, y también un recurso turístico, histórico y patrimonial. Debemos fomentar e incidir en su conocimiento, echando mano de otras administraciones, para mostrar al mundo que existe una conexión entre el Camino Francés y el Camino Inglés que se llama el Camino del Obispo y, las personas que peregrinan deben saber que no abandonan del Camino de Santiago si pasan por As Pontes. Esa debe ser nuestra aspiración y el lema de nuestro camino”

Tras este anuncio comenzará un proceso administrativo para reconocer, en paralelo al reconocimiento eclesiástico, el reconocimiento del Camino del Obispo como camino cultural y, a continuación, abordar una nueva fase que permita la incorporación definitiva del Camino Real, que va de Mondoñedo a Ferrol, como Camino de Santiago.

“Debemos ir poco a poco, consolidando cada una de las fases de las que consta este reconocimiento del Camino del Obispo como camino de Santiago. El primer paso lo damos hoy, dando a conocer a los vecinos de As Pontes y a la sociedad que aquí nace un nuevo trecho que conecta espiritualmente el Camino Francés con el Camino Inglés y que en nuestra villa se puede expedir la Compostela. Nos toca empezar a trabajar, firmar un convenio de colaboración entre los concellos por los que pasa este Camino Real y comenzar a difundir esta nueva realidad”

El obispo de la diócesis Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, felicitó al Concello de As Pontes, promotor de esta iniciativa, “por echar la vista hacia atrás pero proyectando el presente y en futuro en clave de universalidad y acogida para sentirnos como municipios pertenecientes a esta gran red de los caminos que nos acercan a Compostela”

“Los caminos compostelanos tienen dos grandes características, la universalidad, la actitud de puertas abiertas hacia las personas que vienen de fuera y la acogida y el cuidado a las personas que están de paso. Estas deben ser las dos señas de identidad de los municipios que atraviesan este camino y de las personas que habitan estos municipios para que el camino sea más que un papel y se convierta en parte del ADN de los ayuntamientos” remarcó García Cadiñanos.

Compilación documental del Camino del Obispo

En marzo de 2020, el Concello de As Pontes inició un estudio y compilación documental sobre el patrimonio histórico de la villa con el objetivo de recuperar los caminos históricos de la villa y convertirlos en un atractivo turístico.

El trabajo, llevado a cabo por la empresa local Cultureume, permitió constatar con claridad que la villa de As Pontes fue un centro de peregrinos y en ella existió una albergue que recogía el tránsito de peregrinos que iban a Santiago de Compostela desde el norte de Galicia y además recibía a peregrinos del camino francés procedentes de Mondoñedo y Viveiro.

Así, se confirmó que en el libro de fábrica de la parroquia de Santa María de As Pontes existe una referencia en el año 1716 a la villa de As Pontes como lugar de paso de muchos forasteros que se encuentran en “camino santo” y también se pudo documentar la existencia de dos referencias explícitas al camino francés en una descripción de las propiedades diocesanas realizadas en el año 1617, con motivo de la visita del obispo mindoniense Luis Tello de Olivares a la villa.

Asimismo se comprobó que estas referencias son compartidas por alusiones dentro de otras parroquias de la diócesis de Mondoñedo Ferrol que apuntan claramente a la existencia de un camino denominado “Camino Francés” en el camino real que une Mondoñedo con Ferrol y que pasa por la villa de As Pontes de García Rodríguez.

Por otra parte se confirmó la existencia en la villa, documentada desde el año 1752, de un hospital de pobres, viandantes y peregrinos, situado dentro de las murallas de la villa, compuesto por una habitación, una bodega y una capilla, para lo cual se dispone de varias haciendas aforadas para su mantenimiento.

En este trabajo también se pudo documentar que en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes, en las proximidades del hospital de peregrinos de San Juan Bautista, fueron enterrados, conforme consta en el libro de defunciones parroquial, diversos forasteros y peregrinos, que provienen de diferentes lugares de la costa cantábrica. En el citado libro consta que un 12 de diciembre de 1750 fue enterrado un hombre que conforme su traje y diversos atributos era un peregrino francés.

El trabajo también permitió documentar la importancia de la Villa de As Pontes como punto estratégico de tránsito de personas desde épocas tempranas y el levantamiento de diversos puentes para cruzar el río Eume y facilitar el paso por diversos caminos reales que recorrían el municipio y que hicieron, que desde el siglo XII la villa fuera conocida como Pontibus de Eume (As Pontes del Eume).

El trabajo apunta que el más singular de los caminos que atraviesa el municipio es el camino dos Arrieiros, camino que unía As Pontes con el puerto de Bares, y que recorre una vía marcada por monumentos prehistóricos que dan muestra de su antigüedad.

Simultáneamente, el trabajo documenta que por el Concello de As Pontes también pasaban otros caminos de largo recorrido que debieron estar en uso en la antigüedad tales como el Camino Real de la Graña a Castilla, el Camino Real de Mondoñedo a Ferrol (el camino referido en documentación antigua como “Camino Francés”) y el Camino Real de Betanzos a Viveiro.

Según el trabajo elaborado por el Concello existió también un Camino Real que unía la Villa de As Pontes con la Villa de Pontedeume, y que era paso para Ortigueira, Bares, Viveiro y Mondoñedo, y desde La Villa salía también un camino que unía As Pontes con Betanzos a través del Valle de Xestoso.

Toda esta documentación, junto con el estudio histórico de la misma, remitida al Cabildo de la Catedral de Santiago, fue la que permitió la concesión de la Compostela para el Camino Real Mondoñedo Ferrol a su paso por As Pontes.