San Sadurniño aprueba la distribución de 8000 euros a entidades culturales y deportivas

La Junta de Gobierno Local de San Sadurniño celebrada el martes, día 21 de diciembre, ha dado su visto bueno a la propuesta de distribución de la convocatoria extraordinaria de ayudas para Cultura y Deporte lanzada el pasado mes por el Concello

Las asociaciones vecinales y culturales del municipio que dispongan de un local en propiedad podrían conseguir ayudas para los gastos de mantenimiento, mejora de instalaciones y equipamiento. Por carácter general, dispongan o no de local propio, las bases también recogen fondos para gastos ordinarios de funcionamiento como telefonía, limpieza, papelería, seguros de responsabilidad civil, etc. Las bases citan como gastos subvencionables, además, los relacionados con la prevención del Covid-19 y los derivados de la organización de las actividades propias de la entidad.

Para este capítulo el Concello dispuso de una partida de 3.000 euros, la ayuda total podría llegar al 80% del presupuesto subvencionable de acuerdo con los requisitos anteriores. La propuesta de reparto elaborada por el técnico cultural en atención al contenido y las fórmulas de cálculo reflejadas en las bases fue ratificada el 7 de noviembre en la comisión evaluadora, organismo en el que están representados los tres grupos municipales, aunque PP y PSOE no asistieron, en la Junta de Gobierno Local.

De las solicitudes presentadas, la Asociación Cultural Brío obtuvo la puntuación más alta, dado que, a pesar de la situación sanitaria, la entidad pudo seguir manteniendo la actividad de sus grupos de baile e incluso retomar los talleres de arte semanales dirigidos a niños. Le acompaña en la distribución de los fondos O Castelo de Narahío y Adiante de Igrexafeita, en este caso destinados a cubrir parcialmente los gastos fijos de mantenimiento.

Entidad Cantidad concedida Asociación Cultural Brío € 2.358,31 Asociación de Vecinos O Castelo de Narahío 399,92 € Asociación de Vecinos Adiante de Igrexafeita 241,76 €

Ayudas a entidades deportivas

En línea con la colaboración con entidades deportivas, el Concello ha destinado un presupuesto de 5.000 euros dividido en tres apartados: clubes con instalaciones propias, entidades deportivas olímpicas y, en tercer lugar, otras disciplinas. Las valoraciones de las solicitudes se basarán principalmente en el número de licencias federativas, que se duplicará en el caso de las femeninas.

Las entidades con instalaciones propias podrán solicitar financiación para su mantenimiento y mejora, además de la compra de equipamiento (se fija una aportación de 1.000 euros).

Tanto estos como los demás podrán incluir en la solicitud los gastos ordinarios, teléfono, limpieza, papelería, seguro de responsabilidad civil, etc, equipos de prevención del COVID-19, equipamiento deportivo y también los gastos derivados de la participación en competiciones oficiales (licencias federativas, mutuas, arbitrajes, etc). La partida reservada por el Concello para este capítulo es de 3.000 euros. Los 1.000 euros restantes se destinarán a financiar otros deportes federativos (no olímpicos).

Los beneficiarios en este caso fueron cinco entidades: las sociedades de caza de San Sadurniño y Naraío-Igrexafeita, el Club de Fútbol Sala de Santa Mariña do Monte y los dos clubes de fútbol locales, la UDC Naraío que cuenta con instalaciones propias y dos equipos activos y el San Sadurniño CF, sin instalaciones propias y con un solo equipo después de que sus formaciones básicas se integraran en la Escuela de Fútbol Irmandiños.

Entidad Cantidad concedida UDC Narahío € 2.971,42 San Sadurniño CF. € 1.028,57 SD de Caza San Sadurniño 500,00 € S. de Caza Naraío-Igrexafeita 325,58 € Club Fútbol Sala Santa Mariña do Monte 174,41 €

Una vez recibida la comunicación de las ayudas, los grupos dispondrán de 10 días para presentar la documentación justificativa requerida. Si bien esta comunicación se hará oficial mediante carta, la concejalía de Cultura enviará la información entre el martes 21 y miércoles 22 de diciembre por correo electrónico (además de remitirse al BOE) y, de hecho, las entidades podrán registrar de inmediato la solicitud de pago acompañada de la declaración de otras ayudas recibidas y de las facturas y recibos de las transferencias realizadas, con el objetivo de poder recibir las aportaciones antes de que finalice 2021 o, como muy tarde, en los primeros días de 2022.

Los 8.000 euros, menos 3 céntimos en realidad, que se repartirán ahora se suman a los 8.000 asignados el pasado mes de abril, en una convocatoria destinada a colaborar con los gastos de las entidades durante 2020 y el primer trimestre de este año. Cabe destacar también que estas dos convocatorias están dirigidas única y exclusivamente a colectivos que no tienen convenio nominativo suscripto con el Concello, como es el caso de Aldebarán-Intasa, la Escuela de Fútbol Irmandiños, a AGFA do Eume e a Asociación Casa do Mel. En total, recibirán 41.500 euros.

Entre convenios nominativos y aportaciones de las dos convocatorias de concurrencia competitiva, el Concello de San Sadurniño destinará a lo largo de este ejercicio 57.500 euros para colaborar con el tejido social y deportivo del municipio.