Axenda en Narón deste xoves 23 de decembro

Xoves 23 de decembro de 2021

Actividade: A Cidade dos Agasallos: Oficina do Correo Real Hora: 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 21.00 horas (de luns a venres) e tamén de 11.00 a 14 os sábados e domingos Lugar: Pazo da Cultura

Os nenos poderán depositar as súas cartas no buzón da Oficina do Correo Real instalado no Pazo. Microespazos: 12.00 horas: Aguinaldos na maxia do Nadal (A Maga Fani) e ás 18.00 horas: Varietés do Animalario (Paporrubio)

Actividade: Obradoiros de dinamización comunitaria

Os obradoiros de dinamización comunitaria organizados polo Concello de Narón, con entrada de balde, nos centros cívicos sociais continuarán nesta xornada con dúas propostas: ás 16.00 horas: Centro Cívico Social do Alto (Creación de grilandas para decorar os centros cívicos sociais) e ás 19.00 horas: Centro cívico social de Castro (Fabricación de comedeiros de paxaros con material reciclado)

Actividade: Concerto de Nadal Hora: 17.00 Lugar: Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros

O Concello organiza un concerto de Nadal, con música de Los Zares, dirixido a persoas maiores, que poderán asistir de balde, para desfrutar dun completo repertorio da década dos 70.

Actividade: Spirit of New Orleans Gospel Choir Hora: 20.30 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía The Project Music trae a Narón un dos espectáculos programados para o Nadal dende o Padroado da Cultura, de música gospel. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es