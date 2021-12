Ola Ferrol-La SAF, insignia de oro de Ferrol. Collado, Pamen Pereira y Museo Naval

Carlos Barcón, pintor

El concello de Ferrol acaba de conceder, por acuerdo de la junta de portavoces y pendiente del pleno municipal de este jueves, la Insignia de Oro de la Ciudad de Ferrol, a la veterana entidad cultural Sociedad Artística Ferrolana, (SAF), por haber cumplido su medio siglo de vida activa, como ejemplo de constancia y buen hacer.

La SAF nacería a finales de los años sesenta, cuando la Pintura destacaba por encima de otras actividades artísticas, pero faltaba una sociedad artística de carácter aglutinador, abierta, en principio a todas las gentes interesadas en el tema. Y fué precisamente desde las páginas de El Correo Gallego, en su delegación ubicada en plena calle Real, y con veteranos periodistas, como podían ser, entre otros, Chalin, Mario Couceiro, Vicentón, Kinso, Jovalo.. y colaboradores como recuerdo a Carlos Perille o África Otero, con amplios reportajes y entrevistas a mi cargo, donde se decidió dar vida a esta como decimos veterana entidad que hoy cuenta con céntrico local, más de seiscientos socios y un apretado programa de actividad cultural y artística.



​La primera reunión fundacional se celebraría en la sala de juntas del Concello, el día 20 de junio del 1970 y el Acta de Constitución el 5 de diciembre del mismo año, aglutinándose una entusiasta conjunción de amigos de la Pintura, entre otros, Ricardo Segura Torrella, Carlos Villamil, Tomás Castro Torrente, Nadales Cebreiro, Juan Galdo, Paco Yglesias, Francisco J. Fernández… uniéndose a la citada Acta los también pintores, Ricardo Pena, Alfonso Crespo o Mariano Nadales sobre todo, bajo el paraguas de un espíritu libre y creativo, germinando como sociedad apolítica.



En sus primeros pasos, la SAF ocuparía, en forma de alquiler el local de la sociedad fotográfica AFFA, sita en la Calle Real/Pl. de Amboage, habiendo tenido a lo largo de estos años, en calidad de Presidentes al jurídico de la Armada, Manuel Areal Álvarez; al interventor de la Armada, Robustiano Fernández Ballesteros; al arquitecto Pancho Casteleiro Licetti; al Profesor y Militar Manuel Pérez de Arévalo; a la recordada pintora y comunicadora cultural, Cachita Núñez; al profesor de Griego Juan Blanco Rouco; y desde 1995 al médico Ricardo Díaz-Casteleiro Romero.



Transcurridos este medio siglo de vida activa y entusiasta, la SAF sigue imparable con sus logros y al margen de sus veteranos concursos literarios y de poesía, como el Hernán Esquío, que data ya del 1.979, de la edición de revistas como Arte Galicia, Poesía Galicia, Ferrol Cultural, el mundo de la Rondallas, Ferrol turístico, Ferrol Deporte, Canción Ferrolana, Cine Club ZOOM, el Grupo Pequeño ZOO (Eduardo Alonso, Luma Gómez, Amadeo Torrente…), Certámenes de Pintura Joven, Premio de piano Joven, apoyo a diferentes exposiciones, viajes culturales al extranjero, cursos de orientación artística, Arte Gastronómico, etc. amén de contar con una estimable fondo de cuadros, donados por socios/artistas de la propia Asociación. De cara a la entrada del nuevo año 2022, entre otros temas, lleva a cabo gestiones para lograr que la ciudad ferrolana cuente con una «Pinacoteca de Marinos Pintores», o de la creación de una «Biblioteca especializada en Revistas de Arte de todo el mundo«, ya que cuenta con más de veinte mil publicaciones de este tipo, amén de una colección de libros exclusivamente de arte, y sobre todo una exhaustiva colección de Catálogos de diferentes artistas.



Merecido galardón, fruto de su medio siglo de vida, que concede a finales de este año el Concello ferrolano, a una entidad que al fin y al cabo, representa una cultura plural, autóctona, universal y universalista. Porque deleitarse y vivir la propia cultura con otras culturas y, por supuesto, poder crearla en libertad, sin condicionantes, es una muy buena manera de integrar y cohesionar diferentes territorios, lenguas e identidades.

Pero todo ello, sin olvidarse de que Ferrol, es la ciudad de los mil pintores, y aspira a contar en su día, posiblemente lejano, ese Museo o Pinacoteca de Arte pictórico, merecedor por el nacimiento en este territorio de los pintores de la talla, entre otros, de Jenaro P. Villaamil, Sotomayor, Máximo Ramos, Ángel Boado, Emiliano Balás, Camilo D. Baliño, Imeldo Corral, Luis Jaime, López Bouza, Bello Piñeiro, los hermanos González-Collado…



PAMEN PÉREZ PEREIRA, Académica de BB.AA. de Galicia.



Y ya que hablamos de pintura, nada mejor que irnos hacia esa prestigiosa Academia Gallega de Bellas Artes, a la que pertenezco desde enero del 1990, y la que en su última sesión ha elegido a cinco nuevos miembros y entre ellos, a la excelente escultora ferrolana Pamen P. Pereira, que cuenta ya con un largo historial de premios y reconocimientos y que enlaza con anteriores académicos ferrolanos, ya fallecidos, como era el caso, entre otros, de Bello Piñeiro, Imeldo Corral o Leyra Domínguez o el actual, Rodríguez-Villasante.

Un merecido reconocimiento nos parece, una importante distinción y cabe felicitarla y felicitarnos, por poder contar la ciudad, llamada de la Ilustración, con una nueva académica, en la modalidad de la Escultura, siempre tan difícil y complicada, a la hora de su creación y exposición.



PEPE GONZÁLEZ COLLADO EN LA SALA «PLATAS»



Armenio Pazos, más conocido como Uco, el propietario de las tiendas Platas, es, al margen de su buen hacer profesional, un veterano ferrolano, apasionado y amante de la pintura, ya que con la que tiene en su amplia y bien seleccionadas obras, podría muy bien mostrar un auténtico Museo, sobre todo, de pintura ferrolana. Y no solamente cuenta con una buenísima colección de cuadros, sino que los suele mostrar, de vez en cuando.

Y aunque no sé si será este caso, nos ofrece ahora en su sala/establecimiento de la calle Real, una muestra del recordado y apreciado Pepe González-Collado, al que conocía y he tratado y de manera especial, desde cuando residía en Villaviciosa de Odón y yo en el Ministerio de Marina. Y en mi calidad de pintor, y aunque no me gustan los pintores realistas que se alejan de la vida, que hacen una realidad sin vida ninguna, diríamos que una realidad muerta, no dejo de reconocer la buena pintura , y sobre todo la dificil pintura de la acuarela, una técnica pictórica en la que los pigmentos utilizan como base el agua.

Y Pepe González-Collado ha sido, sin duda alguna, uno de los maestros más recientes de la acuarela ferrolana, sin olvidarnos, entre otros, de nombres como Jenaro P. Villaamil, Bello Piñeiro, López Oliver, Benilde Aneiros, Adriano Paz, Pipo Romero, Rodríguez-Soto, Miguel Fernández, Tomás Perdigón…, amén de extraordinario y rápido dibujante, ya que se encontraba en posesión de un oficio de los más amplios y positivos recursos, experto en la composición y dueño de una paleta de múltiples registros cromáticos, así como el buen manejo de las transparencias con una casi musical escala de matices en la que puso, en cada una de sus obras, como buen enamorado de su trabajo, la evidencia no solo de su maestría, sino su extraordinaria sensibilidad.



DIFUNDIR NUESTRO MUSEO NAVAL



Un Museo Naval que aunque tiene numerosas visitas, ya que desde su fundación y puesta en marcha, allá por el 1986 no ha dejado de ir a más, creemos necesita contar con una mayor divulgación, difusión informativa, saber lo que tiene y lo que aumenta cada día, gracias a la excelente labor profesional de los que lo dirigen. Y es el caso que ahora mismo recibo un atractivo ejemplar titulado «El Museo Naval de Ferrol/ su historia y contenido/ Guía práctica para una visita«, a todo color, y una amplia y bien encaminada información, que alcanza no solamente este contenido de salas de exposición, Biblioteca, colección de pinturas, anclas, mascarones de proa, fragata Magdalena, catálogos,etc. sino que ofrece una visión de la ciudad naval ferrolana, en su enclave geoestratégico de interés militar y muchas cosas más, a todo color, buena maquetación y excelentemente impreso, que se lee con toda facilidad, obra de un estudioso a fondo de temas navales, entre otros, como es su autor, hombre abierto, comunicador, analizador y enormemente intuitivo, Jaime Antón Viscasillas, Licenciado en Derecho, Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes de la Administración General del Estado, escritor, con publicación de diversos libros sobre temas de la Armada y Teniente de Navío (RV).

Un especial ejemplar informativo de nuestro Museo Naval, que merece un alborozado saludo y que ha tenido la maquetación de la Imprenta Naval del Arsenal y la colaboración del Puerto de Ferrol.