«ContandoCiencia» trae a Fene reconocidos investigadores y divulgadores científicos gallegos

La física especializada en atmósfera Susana Bayo, el astrofísico Borja Tosar, el físico y catedrático de electromagnetismo Jorge Mira, el inmunólogo José Gómez Rial, la psiquiatra Iria Veiga y el doctor en biología Xurxo Mariño son los ponentes invitados al ciclo ContandoCiencia organizado por la Biblioteca del IES de Fene con la colaboración de la concejalía de Educación de Fene

El programa, que tiene como objetivo acercar la ciencia a la población, estará abierto al público en general y comenzará el miércoles 12 de enero con la primera charla sobre «A pelexa da ciencia contra o cambio climático». Todas las conferencias serán en la Casa da Cultura de Fene, un miércoles al mes y siempre a las 19.30 h, con entrada gratuita hasta completar aforo y según el siguiente calendario:

12 de enero Susana Bayo, física especializada en atmósfera e investigadora del Ephyslab de UVIGO. Tema: «A pelexa da ciencia contra o cambio climático»

Susana Bayo Besteiro (Guitiriz, 1977) es Licenciada en Física, especializada en Atmósfera y Medio Ambiente. Actualmente es investigadora predoctoral en el EphysLab de la Universidad de Vigo en el ámbito de los servicios climáticos para la electricidad renovable. Dentro de este trabajo ha elaborado informes confidenciales para la industria energética y participado en conferencias internacionales.

Desde febrero de 2021 es directora y presentadora de un espacio diario de información y difusión meteorológica. Fuera del área académica ha desarrollado su carrera en el sector público y privado. Susana Bayo fue concejala de Medio Ambiente y Transportes del Concello de Ourense (2011-2015) implementando políticas de mejora del medio ambiente y adaptación al cambio climático. Además, es miembro de la dirección ejecutiva en España de la organización fundada por Al Gore The Climate Reality que se dedica, con actividades de divulgación, a promover el conocimiento del cambio climático entre la población en general.

16 de febrero Borja Tosar, astrofísico y divulgador científico. Tema: «Vacacións marcianas» (con observación después de la charla).

Borja Tosar es astrónomo y piloto. Estudió el Máster en Astronomía y Astrofísica y luego el Máster en Comunicación Científica en la Universidad Internacional de Valencia y disfruta de la divulgación de la ciencia. Colabora con el Planetario de A Coruña donde realiza las postales planetarias, una charla mensual sobre actualidad astronómica muy informal. También habla de astronomía en radio y prensa

16 de marzo Jorge Mira, físico y profesor de electromagnetismo de la USC. Tema: «Cambio estacional de hora e fuso horario de España»

Jorge Mira es licenciado en Física por la Universidad de Santiago de Compostela (1991), doctor europeo en Física (1995) y es catedrático de Electromagnetismo en la facultad de Física de la USC. Colaborador de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, Ministerio de Educación y Ciencia, para la creación e implementación del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología, INL en Braga, Portugal (2006-2007).

En 2016 fue elegido Académico Correspondiente del RAG. En 2018 fue nombrado miembro de la comisión de expertos del Gobierno de España para la reforma de la hora oficial. En 2020 formó parte del equipo de 4 investigadores encargado de predecir la evolución de la pandemia Covid-19 para el Gobierno de Galicia.

Además de su labor científica y académica, desde finales de los 90 ha sido un activo divulgador de la ciencia en diversos medios. Creador en 2005 del Programa Conciencia, una acción de divulgación científica articulada en torno a la visita a Galicia de los Premios Nobel (o su equivalente en matemáticas y ciencia de la computación), que dirige desde entonces. En el marco de este programa, en 2008 lanzó el «Premio Fonseca da Comunicación da ciencia» de carácter internacional. También es director del fondo de divulgación científica de la editorial de la Universidad de Santiago de Compostela desde 2012.

27 de abril, José Gómez Rial, inmunólogo y miembro del Servicio de Inmunogenética del Hospital Clínico de Santiago y del grupo de investigación GENVIP. Tema: “A viaxe da vacina fronte a Covid-19 no teu corpo”.

José Gómez Rial es doctor en Inmunología en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y coordinador de Inmunología en el Grupo de Investigación en Vacunas GENVIP, asesor externo del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), además de auditor de European Federation for Immunogenetics (EFI) para Laboratorios de Inmunogenética e Histocompatibilidad. Auditor ENAC para la acreditación según la norma UNE: EN: ISO 15189 en el área de Inmunología

“As vacinas funcionan pero como o fan? En esta charla descubriremos el apasionante viaje que se lleva a cabo desde la inyección de la vacuna en nuestro brazo hasta el momento en que genera protección frente al virus, tomando como ejemplo la vacuna frente a la Covid-19, describiendo los diferentes tipos de vacunas y las diferencias entre ellas. Hablaremos de forma sencilla sobre los mecanismos inmunitarios que hacen que las vacunas funcionen”.

11 de mayo, Iria Veiga, psiquiatra y comunicadora científica. Tema: «Adolescencia e saude mental».

Iria Veiga (Ferrol, 1981) es psiquiatra en el Hospital de Barbanza. Mantiene el blog O outro lado do espello y participa en las iniciativas de divulgación Escépticos no Pub e Pint of Science. En 2018 participó en la LGx15 con la intervención Síndrome do Noroeste y en Malas linguas de la Diputación de A Coruña.

1 de junio, Xurxo Mariño, doctor en Biología y profesor de la UDC. Tema: «Una mirada á evolución da linguaxe»

Xurxo Mariño Alfonso (Lugo, 1969) es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas por la USC (1998), catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad de A Coruña (actualmente en excedencia). Especializado en neurofisiología, forma parte del grupo de investigación Neurocom de la UDC, así como de varias sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas y ha colaborado con Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde desarrolló su investigación postdoctoral.

Su trabajo de investigación en neurofisiología se centra en el estudio de los mecanismos sinápticos de diferentes vías sensoriales a nivel tálamo y pretalámico, la interacción tálamo-cortical y la regulación de los niveles de actividad cerebral global en el ciclo sueño-vigilia. Paralelamente, ha desarrollado software especializado para estimulación, registro y análisis electrofisiológico, y colaboró ​​en el desarrollo de herramientas estadísticas de análisis

Realiza múltiples actividades de difusión del conocimiento científico, buscando también la interacción con el mundo de las humanidades.