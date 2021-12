Axenda deste mércores 29 de decembro ó martes 4 de xaneiro en Narón

Actividade: A Cidade dos Agasallos: Oficina do Correo Real Hora: 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 21.00 horas (de luns a venres) e tamén de 11.00 a 14 os sábados e domingos Lugar: Pazo da Cultura Os nenos poderán depositar as súas cartas no buzón da Oficina do Correo Real instalado no Pazo.

Microespazos:

Mércores 29 de decembro

Ás 18.00 horas: Zona en obras: Brais das Hortas

Xoves 30 de decembro

Ás 18.00 horas: O Crebanoces: Larraitz Urruzola

Domingo 2 de xaneiro

Ás 12.00 horas: Os ratiños do Nadal: Bea Campos

Ás 18.00 horas: Estación Nadal: Mamá Cabra

Martes 4 de xaneiro

Ás 18.00 horas: O que levamos nas maletas: Magín Blanco e Pablo Vidal