El conselleiro de sanidade informó sobre la nueva normativa ante la situación de la Covid

Pubs y discotecas podrán abrir en Galicia hasta las 03.00 horas de la madrugada en Nochevieja, aunque aquellos negocios que decidan funcionar durante todo el fin de semana (entre este jueves día 30 y el domingo 2 de enero) quedarán fuera de un paquete de ayudas económicas articuladas por la Xunta que se repartirán en función del tamaño del local.

El dispositivo para el ocio nocturno ha sido acordado en una reunión mantenida durante más de tres horas este martes entre el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y representantes de varios colectivos y asociaciones del sector de los pubs y discotecas de Galicia.

De este modo, los locales podrán abrir durante Nochevieja como máximo hasta las 03,00 horas. Aquellos negocios que decidan bajar la persiana entre este jueves día 30 y el domingo 2 de enero podrán recibir 45.000 euros en función del tamaño del establecimiento.

Así, el Gobierno gallego ha decidido ampliar el horario inicialmente anunciado para el ocio nocturno para las próximas semanas. Operarán hasta las 03.00 horas, cuando lo anunciado por la mañana por la Xunta era que lo hiciesen hasta las 02.00 horas.

Este será el horario hasta la semana del 18 de enero, cuando las partes están convocadas para volver a discutir el funcionamiento de los negocios del ocio nocturno que, en palabras del presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, ha manifestado que son el único sector al que se han impuesto restricciones para combatir la sexta ola de la pandemia.

TOQUE DE NO QUEDA

Galicia finalmente flexibilizará la prohibición de encuentros en la calle, que pasarán a estar limitados entre las 3 y las 6 de la madrugada, pese a que en la mañana de este martes se había anunciado que esta limitación se iniciaría a las dos.

Entre las 3.00 y las 6.00 de la mañana solo se podrá estar en la vía pública en solitario o acompañado de convivientes. En eso consiste el «toque de non queda» decretado por la Xunta, que entrará en vigor en la noche del 30 al 31 de diciembre, y que estará en vigor, en principio, hasta el 18 de enero, en aras de frenar la explosión de casos de covid por la variante ómicron. Esta medida tendrá que recibir la autorización del TSXG.

Asimismo, se ha decretado entre esas fechas el cierre de la hostelería a las 00.00 horas excepto los viernes y sábados, que será a la 1.00, mientras que el ocio nocturno echará la verja a las 2.00.

Además, se extiende el certificado covid a toda la hostelería y se prohíbe el consumo en barra. En cuanto a los eventos musicales, no se cancelan, si no que se obliga a que sean en formato sentado y sin comer ni beber. Por otra parte, se recomiendan las cenas de un máximo de dos grupos familiares, como en Nochebuena.

Esas son las principales medidas que tomó el comité clínico tras dispararse la incidencia y la positividad de covid a causa de la variante ómicron, que está dejando cifras de transmisión del virus nunca vistas hasta el momento en pandemia. «No tenemos más remedio que tomar medidas», ha manifestado, en la rueda de prensa el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña

Aunque la situación hospitalaria está por el momento controlada, la gran cantidad de casos está provocando problemas en Atención Primaria, generando dificultades en los centros de salud. Una situación que también afecta a otro tipo de patologías no relacionadas con el covid-19. Por ello, García Comesaña ha explicado que los pacientes que tengan un positivo por antígenos no necesitarán una PCR para confirmarlos. Además, reclama a aquellos que tengan un autotest positivo y estén asintomáticos que no acudan a los centro de salud. También se trabaja para que no sea necesario acudir al centro de salud para obtener una baja laboral.

La Xunta ha activado esta serie de restricciones para disminuir la interacción social y, por ende, amortiguar el avance del covid. Además, Sanidade ha insistido en el uso de mascarilla en interiores, en centros de trabajo y en todos los locales y solo quitarse en el momento de ingerir alimentos y beber, especialmente en hostelería. En centros de trabajo, llevarla de forma «permanente«, así como en exterior como en nueva normativa.

CABALGATAS DE REYES

Las cabalgatas de Reyes no se vetan, pero se recomienda que se hagan con distancias de seguridad y que sean estáticas. «Las cabalgatas estáticas son una buena forma de controlar las aglomeraciones».

VACUNA

«A terceira dose funciona. A vacina funciona», aseguró también Julio García Comesaña. La mitad de los pacientes en Uci forman parte del 6% de gallegos sin vacunar. De los ocho fallecidos de este lunes, cuatro no se habían puesto la vacuna.

ÓMICRON

«Nunca houbo tantos contaxios e casos como hai agora«. Comesaña señala la gran capacidad de ómicron para transmitirse. El conselleiro apunta que la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días, se multiplicó por cinco desde el 1 de diciembre. En estos 28 días murieron 101 personas. No descarta que mañana se bata el récord de contagios con más de 4.000 casos en 24 horas.

PRÓXIMO COMITÉ CLÍNICO

La próxima semana habrá un nuevo comité para evaluar la opción de tomar medidas con respecto al comienzo del segundo trimestre escolar. Sobre la mesa está una vuelta a clase escalonada.

SAN SILVESTRES

En cuanto a las carreras populares del 31 de diciembre, las San Silvestres, se recomienda el uso de las mascarillas y se pide que el público no se aglomere.