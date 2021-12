El Baxi Ferrol aguantó hasta el último cuarto al Spar Girona

Era una tarea difícil, pero el Spar Girona tuvo que sudar en muchos instantes del partido para poder llevarse la victoria ante el Baxi Ferrol, por 64-94, en la 14º jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del martes, en el Pabellón de A Malata.

Las ferrolanas tenían que afrontar este partido con una ausencia destacada, la de su entrenador principal, Lino López, aislado por covid-19, por lo que la entrenadora Sandra Prieto tomaba los mandos del Baxi Ferrol.

Sobre la pista, el Spar Girona se ponía por delante con un parcial de 0-5 en los primeros instantes, logrando siempre mantener la ventaja en el electrónico, llegando a distanciarse 2-8 tras cuatro minutos, obligando a las ferrolanas a solicitar tiempo muerto. Tras estos primeros ajustes, el Baxi Ferrol ofrecía una mejor cara ofensiva y gracias a un triple de Jenna Allen y a una buena canasta de Taylor Koenen bajo el aro, aprovechando un rebote, lograban ponerse 9-10.

Las visitantes, con una Laia Palau protagonista en el juego, en un día especial para la internacional española tras conocerse la concesión por parte del Gobierno de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, lograban tener una mayor efectividad en el juego interior, mientras que las ferrolanas intentaban crear peligro en rápidas jugadas, pero con 14-21 finalizaba el primer cuarto.

El segundo cuarto continuaba en la misma línea, con un buen inicio del Baxi Ferrol, destacando la actuación de Natalia Rodríguez desde más allá de la línea de tres, encestando cinco de sus seis intentos en este partido, hacían que volvieran a ponerse a un punto, con 21-22, aunque el Spar Girona volvía a hacer gala de su juego y de su efectividad, no concediendo casi rebotes en sus tiros, volviéndose a distanciar llegando a la barrera de los diez punto con el 23-33 a falta de 4:31 para el descanso. Las ferrolanas intentaron recortar las distancias, pero estas se mantenían, con un intercambio continúo de canastas hasta el descanso, quedándose el marcador en 33-45.

Tras la reanudación, los dos equipos no salían con buenas sensaciones en ataque, fallando en sus primeras llegadas al aro, con jugadas fáciles para anotar, pero que no eran aprovechadas, al mismo tiempo que el juego se volvía más físico y con más interrupciones debido a las faltas. Las ferrolanas parecía que volvían a acercarse en el marcador llegándose a poner 47-55 a falta de 2:39, obligando al Spar Girona a solicitar tiempo muerto. Esto acababa siendo clave en el partido, porque las catalanas subían una marcha a su juego tanto en ataque, como en defensa, con varios tapones en jugadas importantes para las ferrolanas, logrando cerrar el cuarto con máxima diferencia en el marcador, con el 52-69.

Se llegaba a la resolución del partido en los últimos diez minutos, pero el Spar Girona no quería más sustos y que las ferrolanas no se metieran de nuevo en el marcador, aprovechando todas sus ocasiones, en una demostración de efectividad, mientras que el Baxi Ferrol empezaba a notar el cansancio de la intensidad de este partido ante uno de los grandes equipos no solo de la Liga Femenina Endesa, sino de Europa, por lo que las distancias continuaban haciéndose mayores hasta llegar al definitivo 64-94.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 14º puesto en la tabla, con 4 victorias y 9 derrotas. Para la próxima jornada, que será el próximo martes, 4 de enero, las ferrolanas visitarán al Embutidos Pajariel Bembibre, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón Bembibre Arena.

Baxi Ferrol: Taylor Koenen (5), Milica Ivanovic (5), Carmen Grande (5), Jenna Allen (11), Sune Swart (8) – también jugaron – Alicia Villegas (2), Patri Cabrera (3), Dynn Leaupepe (8) y Natalia Rodríguez (17).

Spar Girona: Laia Palau, Valentine Burke (29), Rebeka Gardner (19), Julia Reisingerova (8), Giedre Labuckiene (8) – también jugaron – Laia Flores (9), Iho López (4) y Michaela Onyenwere (17).

Árbitros: Asier Quintás Álvarez, Jesús Marcos Martínez Prada y Pablo Rodríguez Fernández.

Parciales: 14-21, 19-24, 19-24, 12-25.

Pabellón: A Malata.