EL Ayuntamiento de Ferrol: Análisis del acoso a un edificio emblemático

María Fidalgo Casares (*)

El edificio del Ayuntamiento de Ferrol, emblemático e identitario de lo que fue una de las ciudades más importantes de España, hace mucho tiempo que está en la diana.. Los que tenemos cierta relación con los arquitectos ferrolanos,

sabíamos que a este edificio “le tenían ganas” desde hace muchísimo tiempo.

Y nos remontamos a fines de los 70- principios de los 80 cuando “arquitectos modernos” afirmaban ya que debía demolerse. Un antifranquismo extémpore manifiesto, antiferrolanismo, y algunos intereses espurios estaban detrás de ello: querían hacerse con el contrato del nuevo ayuntamiento. Las

corporaciones de entonces no estaban tan boyantes para demolerlo y no lo

consiguieron, con lo cual el odio hacia el edificio se incrementó.

Pero claro, eso no lo podían decir y fueron construyendo una leyenda negra sobre el edificio. Eran estrellas de la arquitectura cuya aura les hacía erigirse de gurúes de nuevas generaciones de arquitectos que “mamaron” esa leyenda y que asimilaron esos conceptos como mantras propios, sin entrar en otras consideraciones. Y lo que es peor, los transmitieron a adláteres próximos e ideológicos y a jóvenes arquitectos que se formaron a su sombra. Era un edificio extemporáneo, que rompía el trazado de la ciudad, y un mamotreto que algún día debía demolerse. Curiosamente eran conceptos que no aplicaban a edificios con premisas similares. Lo que muchos no saben (y que

demostraremos con fotografías) es que el acoso a lo que se llamaba – aunque les pese- “ Palacio Municipal” comenzó hace mucho tiempo.

Dinero para proyectos faraónicos pero no para regenerar la estructura

Siempre excusas enmascaraban los ataques, inseguridad, cimentación, mala calidad… Nadie duda que existieran estos problemas, pero sabemos – con hechos y pruebas- que en Ferrol ha habido dinero para proyectos faraónicos en otras partes de la ciudad y si hubiera habido voluntad de “regenerarlo” lo hubieran hecho. Era perfectamente asumible el coste que las piezas y estructuras se fueran sustituyendo por otras de calidad sin menoscabar su diseño. Pero no, preferían que se fuera deteriorando a pasos agigantados para tener la excusa perfecta… Aún así pequeñas “ venganzas” se iban ejecutando sobre él… acciones a cuenta gotas que le iban desposeyendo de elementos de su identidad. Ahora al fin, han ganado la batalla al edificio: es el golpe

definitivo, sin vuelta atrás. Hay cierta complacencia, por no decir satisfacción, en desposeer a Ferrol de esos rasgos estéticos que lo singularizaron durante décadas. Demoler ( porque no pueden) o transformarlo de tal forma que sea irreconocible es parte de este proceso.

Lo más grave es el desamparo de la ciudadanía porque que la ley les da la razón. NO es un edificio protegido por Patrimonio, un órgano que no depende del Concello, sino de la Xunta de Galicia. Es decir que pueden hacer los que le de la santa gana con las espaldas cubiertas. Se asombrarían de algunos edificios que sí tienen consideración de “Patrimonio”.

Desmontemos los mantras

1- El del Ayuntamiento es de un estilo desfasado. Falso. No hay acuerdo de

la denominación del estilo. (historicismo, eclecticismo, arquitectura de los neos o pastiche). se hicieron también decenas de edificios de ese estilo Durante todo el siglo XX, años antes que Franco llegara al poder, y en el franquismo se siguieron haciendo decenas de edificios, públicos y privados en toda Galicia y el resto de España.

En este caso se eligió un modelo con algún resabio escurialense y ciertas similitudes con la Puerta del Sol de Madrid. Por lo tanto, era uno de los estilos de la época. No fue ”algo raro”.

2- Es “estilo franquista”. Falso. En el franquismo convivieron dos tendencias. Se hicieron muchos edificios del estilo del ayuntamiento y miles de estilo “moderno”. ¿Es sólo estilo franquista lo que les conviene? Por ejemplo, el régimen construyó como símbolo del desarrollismo franquista residencias y cientos de poblados agrícolas edificados por arquitectos hoy parangonados por su vanguardia. Pero claro, como les gustan, eso no, no es estilo franquista. ( por cierto, poblados proyectados, subvencionados e ideologizados por el franquismo)

3- Rompe el trazado de la Magdalena. Esto es cierto… pero solo en planta. En alzado en absoluto. Se construyó sobre una de las plazas y es cierto que si la plaza se hubiera mantenido en el volumen original, con su demolición “hubiera vuelto a su ser”. (A veces cuelgan fotos de la plaza original haciéndonos creer que “se volatizarían» los mamotretos y quedaría así·). Pero no es el caso, porque hay brutales edificios en la misma plaza que también rompen el alzado y jamás volvería al estado

original. De hecho, el gran volumen del Ayuntamiento hace que el impacto de esos edificios enormes quede amortiguado porque la vista se te va al edificio sí o sí y “no cantan tanto”. Con lo cual el Ayuntamiento se convierte en una pieza perfecta para la plaza.

4- Es un símbolo de la corporación franquista. Pero ¿El calendario se congeló en 1975? Han pasado casi 47 años. Ha sido el doble de tiempo un ayuntamiento de democracia que franquista. Los ferrolanos han elegido sus corporaciones democráticas que han regido la ciudad desde ahí. Todos los que tienen menos de 50 han vivido el edificio como demócrata.

5- Es de mala calidad. Se filtra el agua y el cemento es malo. Muy bien. Los arquitectos son técnicos y están formados para sustituir sus estructuras sin alterar el diseño. Las réplicas de cruz, figurillas, pináculos y balaustrada en cemento son de coste irrisorio. La cubierta costaría más pero se puede hacer. Que no quieran hacerlo es otra cosa.

6- Proyecto original. Este tipo de arquitectos suelen defender “la obra de autor” , pero como en este caso se la refanfinfla dicen que se inspirarán en un proyecto previo de los autores que por lo visto tiene más derecho al respeto que el final. Pero ojo! El respeto para lo que les conviene: que es quitar las buhardillas, pero en absoluto repondrán elementos identitarios como figuras, cruz, pináculos, la gran balaustrada o el tejado original.

REPASO DE LOS ELEMENTOS YA ELIMINADOS

1- Cruz del remate de la cúpula. Coste mínimo. No se contempla su reposición en el proyecto actual.

2- Airosas figurillas de la cúpula. “ Un día se cayó la espada de un romano y era un peligro para los niños” Pues estupendo. Se bajan ( qué suerte que no son de granito y con un molde se rehacen a coste mínimo ) y se fijan adecuadamente. NO, mejor las eliminamos y ya le quitamos uno de sus elementos identitarios No se contempla su reposición en el proyecto actual

3- 2-Gran balaustrada de remate. Existía una secuencia de balaustres que remataba el cuerpo superior y que remarcaba la horizontalidad del edificio. Muchos edificios españoles del XV y XVI tienen y conservan hoy barandillas con pináculos. En el siglo XX en cemento se cuentan por miles en España, desde chalets a bloques de pisos.

En Ferrol tenemos ejemplos como el gran edificio del muelle por ejemplo o el de la Plaza de Canido y tan contentos. No se contempla su reposición en el proyecto actual

4- 3-Grandes pináculos. La gran balaustrada estaba decorada con una secuencia de pináculos de superposición de elementos prismáticos y bolas que le daban airosidad “ Eran un peligro” En lugar de reafirmarlos, se eliminan. Anda que no hay edificios en el mundo con pináculos. Incluso en Ferrol hay más de una decena. No se contempla su reposición en el proyecto actual

5- 4-Estética de las buhardillas. Antes estaban con ornamentos en sus frontones. Fueron desvistiéndolas para dejarlas peladas casi como casetillas de playa. No se contempla su reposición en el proyecto actual.

¿ QUÉ DESTRUIRÁN?

1-Las buhardillas. En uno anteproyecto no estaban y se añadieron al levantarlo por razones prácticas ( aprobado por los autores). Dinamizan el edificio y forman parte del repertorio volumétrico de un edificio que conjuga su clasicismo con una sinfonía de elementos que le dan su razón de ser. ¿ Qué entra agua? Estamos en Galicia en el siglo XXI. Se siguen construyendo buhardillas y casetones en edificios nuevo sin ese problema. (nuevo edificio de Amboage) ¿ Ahora resulta que no son capaces de rehacerlas estancas los estupendos arquitectos del ayuntamiento?

2- Los pináculos de la torre. La propia Voz de Galicia dice “ Los pináculos de la torre del reloj se eliminarán para evitar problemas de seguridad” Aquí se creen que somos tontos. Hay pináculos en edificios de todas las ciudades y pequeños pueblos de España de edificios del siglo XIII hasta hoy. En Ferrol varias decenas de Canido a la Carretera de Castilla. Ahora resulta que estos técnicos tan estupendos no son capaces de colocar un pináculo seguro.

3- El color: Ya se habla de blanco y gris. La dictadura del gris se está sufriendo en todo el país. Ferrol no podía ser menos. Es cierto que el ayuntamiento ha basculado entre tonos rojizos y terrosos. El gris se mata con el estilo del edificio y es un color de moda que nada tiene que ver con el estilo del edificio original. El pintarlo de gris es otra “ puya” contra él. Y de nuevo nos toman el pelo. “ Su estética cambiará para

adquirir distintos tonos de grises, para diferenciar el fondo, los detalles y el zócalo” Como si el rojo no lo hiciera.

4- LO MAS GRAVE, la cubierta. Pretenden dotarla de un gran tejado de zinc que nada que ver tiene con el edificio, que además tendrá una gran presencia óptica ya que no va a tener las buhardillas de frontal.

Pondrán un zinc que “es muy ferrolano”, pero la realidad es que en Ferrol no hay tejados de cinc porque se calcina con los excrementos de gaviotas. Sí se coloca en vertical..

Además no pondrán ese precioso “de escamitas”, ni como las mansardas parisinas. Tenemos un terrible antecedente: el cuartel de Instrucción, uno de los atentados más salvajes al patrimonio ferrolano que lo convierte en tejado de chapa de polígono.

Un terrible antecedente:

¿Quién tiene la culpa?

De esto, únicamente puede culparse a los arquitectos y sobre todo a los

responsables municipales que les dejan hacer, ya que la ciudadanía es totalmente ajena e impotente cuando además percibe las miles de trabas y objeciones que ponen al ciudadano de a pie para ascensores, solados y ventanas en A Magdalena. (Algo tan nimio como impedir poner cristales de climalit en las galerías por ejemplo).

Los ferrolanos que amamos el patrimonio seguimos sufriendo por la destrucción del emblemático Hispania, pese al auge de la recuperación de la arquitectura industrial, el antinatural edificio de la Escuela de Idiomas, los respiraderos brutalistas del Santuario de las Angustias, el cubo anti natura de la fachada del Hospicio, la pasarela de cemento y aluminio rojo de casa protegida de los 80 del regio Hospital de Caridad, el engendro indefendible de la nueva plaza de Abastos, y el cajón de aluminio del lateral del Jofre. Miedo nos dan los proyectos que andan por internet en Ferrol Vello.

Seguro que en esta retahíla de despropósitos echarán de menos la mayor afrenta al ciudadano ferrolano: La Plaza de España, obra cumbre de veleidades de políticos, urbanistas y cretinos que décadas después sigue generando miles de artículos y posts de frustración en la red porque ha sido un impacto aún no superado por la ciudadanía y que sigue doliendo cada vez que se ve.

Con respecto al Ayuntamiento. ¿No se han dado cuenta? El ataque responde a los mismos parámetros de “cargarse” la plaza de España: un antiferrolanismo y las ganas de desposeer a la ciudad de sus elementos más característicos.

Desgraciadamente sabemos una cosa. Antes, al menos antes, los buenos salían

ganando en las películas. Ahora ni eso. Siempre ganan los malos. También en Ferrol… pero no es una película. Es una nueva herida que nos seguirá doliendo cada vez que lo veamos.

(*)-Doctora en Historia el Arte. Suficiencia investigadora con sobresaliente cum laude en Arte y Urbanismo por la Universidad de Sevilla.