O Pazo da Cultura de Narón acolle o microespazo «O que levamos nas maletas»

A Cidade dos Agasallos do Pazo da Cultura de Narón, acolle este martes, día 4 de xaneiro, o último dos microespazos programados este ano e dirixidos a público familiar.

O concelleiro de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, explicou que ás 18.00 horas se poderá ver “O que levamos nas maletas” de Magín Blanco e Pablo Vidal.

Esta proposta é un contacontos musicado que axudará ós nenos a estimular a súa creatividade e tamén a súa curiosidade polas letras e as palabras, a lingua, os contos e a música. Deste xeito os menores poderán crear o seu propio universo creativo, tal e como indicaron os autores desta proposta.

O Pazo acolleu dende o pasado 23 de decembro un total de oito espectáculos, ós que se sumará o deste martes 4, para completar a programación da Cidade dos Agasallos.

A maiores, este xoves día 6 de xaneiro, tamén terá lugar no Pazo o gran recibimento ós Reis Magos, ós que poderán saudar os nenos de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 21.00 horas. Para poder facelo é preciso reservar entrada no teléfono do despacho de billetes do Pazo, chamando ó 981 102 897