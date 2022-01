El Concello de Ferrol detalla el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos

La Cabalgata de los Reyes Magos de Ferrol, que tendrá lugar el próximo miércoles, 5 de diciembre, partirá a las 17 horas de Caranza, de la calle Pardo Bazán (cerca del colegio La Salle), y finalizará frente al Teatro Jofre, donde sus majestades saludarán desde el balcón a partir de las 20.30 horas. Recorrerá por vías amplias, tal y como explicó el edil de Fiestas, Antonio Golpe, con el fin de “evitar concentraciones y promover el disfrute de la cabalgata en espacios muy abiertos”. De este modo, pasará por la Avenida do Mar, Telleiras y la Avenida de Esteiro hasta llegar al Teatro Jofre. Este año, a causa de la covid, no habrá recepción oficial, no se distribuirán caramelos y las carrozas no llevarán niños. La comitiva de la cabalgata estará formada “por ocho carrozas, agrupaciones musicales, de baile, grupos de animación y mucha fantasía”, indicó el edil, quien invitó a la población a disfrutar de la cabalgata con “responsabilidad y manteniendo las medidas de protección”. Colaborarán Policía Local, Protección Civil, Bomberos y habrá una ambulancia.

Por su parte, la cabalgata de la zona rural tendrá lugar mañana martes, 4 de enero, organizada entre la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural y el Concello. Participarán cuatro carrozas y partirá a las 15.45 horas del estadio de A Malata. Continuará por Serantes (16.20 h), Vilasanche (16.35 h), Mandiá (17 h), Pazos (17.20), Santa Cecilia (17.45 h), Marmancón (18.30 h), Esmelle (18.50 h), Covas (19.10 h), San Jorge (19.30 h), O Lago (19.50 h), Junta Vecinal (20.15 h), Brión (20.40 h) y Valón (21 h), tal y como detalló la edil de Zona Rural, Ana Lamas.