El BNG pide al gobierno municipal dejar de mirar para atrás

Este martes empezaba el 2022 a nivel municipal en el Concello de Ferrol y lo hacía con la valoración del BNG “non sei se do 2021 o de este mandato”, afirmaba su portavoz Iván Rivas.

La primera de las conclusiones a las que llegaban era de un gobierno y de un alcalde “nunha estatua de sal, mirando sempre para atrás, coas mesmas recetas e solucións”, lo que hace que “toda a cidade esté paralizada”, mientras que alrededor “vai todo a unha velocidade sideral”, poniendo como ejemplo la llegada del AVE a Ourense, mientras que en Ferrol “o alcalde presenta un estudo fantasioso e iso non chega”, además de criticar que en Navantia “continúan as gradas vacías”, el precio de la luz “está polas nubes e queren darlle concesións eólicas as empresas.”

El convenio con el Ministerio de Defensa “segue a ser a gran aposta urbana, tras vinte anos a voltas”, a pesar de que “seguen sen pagar impostos”, apostando por la modificación del Plan Xeral do Concello “e facer do Sánchez Aguilera un pulmón verde no centro da cidade”, como la gestión de la depuración de la ría “segue igual, pagando os custes de Narón.”

La ciudad está “paralizada no tempo”, al contar con la “complicidade de que o permite” en un mandato “bipartidismo”, donde el PSOE “conta co apoio do PP”, en diversos temas “como que a Autoridade Portuaria non pagase impostos, no tema da depuradora, ou evitar que Navantia tributase o IBI na cidade e pedir a mellora da rede ferroviaria para que a cidade deixe de estar illada.”

La reflexión fundamental para Iván Rivas es otra, queriéndose centrar “no futuro”, a una ciudad “a que se lle está a roubar”, pidiéndole al gobierno municipal del PSOE “que deixe de mirar para atrás e mire para diante.”

Para esto, entre las medidas que hay que llevar a cabo están “a recuperación das rúas para a xente”, con una peatonalización “que ten que ser real”, además de dotar a la ciudad de una empresa pública de transporte “e evitar que haxa denuncias dos usuarios”, como también “reducir a tarifa da auga e do saneamento, devolvendo a instalación a Augas de Galicia” o asumir la gestión del servicio de recogida de basura “tras seis anos de recoñecementos extraxudiciais.”

Al mismo tiempo, Iván Rivas le solicitaba al gobierno municipal que ejecute los presupuestos de 2021, en una oportunidad “que non podemos deixar pasar, porque non queda moito tempo”, al mismo tiempo que afirmaba que en estos momentos no tenía noticias sobre los presupuestos de 2022.