Finaliza la suspensión de celebrar juntas ordinarias presenciales de comunidades de propietarios

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia COAFGA integrado por más de 600 profesionales, recuerda que el pasado 1 de enero de 2022 ha quedado derogado el Real Decreto Ley 8/2021 del 4 de mayo, que suspendía la celebración de juntas ordinarias presenciales de propietarios de viviendas y permitía la celebración de juntas telemáticas o acuerdos sin reunión presencial.

Es un momento complicado debido al estado de los contagios, es por ello que desde el COAFGA aconsejan tomar las medidas y precauciones que establece la Xunta de Galicia en caso de que las comunidades opten por celebrar encuentros presenciales para ponerse al día en asuntos pendientes pospuestos por el estado de alarma. Son las siguientes: Reducir la duración de las juntas y el número de personas presentes en las mismas. No acudir en caso de presentar síntomas. Elegir un local adecuado, amplio y ventilado. Mantener la distancia de seguridad. Evitar el contacto físico. Indicar los espacios físicos que se deben ocupar. Respetar las medidas de higiene de manos y uso de mascarillas. Mantener los espacios ventilados. No compartir material. Uso obligatorio de Mascarillas. Que los asistentes estén sentados y no se muevan. Que entren y salgan por orden y con distancia

Ayudas mejora eficiencia energética

Desde la corporación también recuerdan que ya han salido publicadas en el DOG algunas ayudas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, y que las correspondientes a los Fondos Europeos están a punto de convocarse.

Señalan además que es muy importante explicar a los comuneros las opciones y posibles subvenciones que están a punto de llegar para ir adoptando acuerdos y no perder está oportunidad única de mejorar las instalaciones de los edificios.

Plazos que terminan en breve

Desde el COAFGA advierten de que en 2022 comienzan y terminan plazos para ayudas y habrá que tomar decisiones importantes para las comunidades como las siguientes.

Cambio de los contadores de la calefacción. Plazo termina en 2023

En 2023 termina el plazo para cambiar los contadores de la calefacción comunitarios a los individuales, con arreglo al Real Decreto 736/2020 de 4 de agosto, un proceso de adaptación que es preciso abordarlo desde las juntas de propietarios. Esta medida afecta a las viviendas construidas antes de 1998.

Ventajas fiscales para la mejora de la eficiencia energética en comunidades. Plazo finaliza 31 de diciembre de 2022.

El Real Decreto Ley del 5 de octubre ofrece, a las comunidades de vecinos o los particulares que reduzcan al menos un 30% del consumo de energía no renovable de sus edificios u obtengan calificaciones energética en las letras A o B, unas ventajas y descuentos fiscales en sus declaraciones de la renta. El plazo para ejecutar la renovación de la construcción finalizará el 31 de diciembre de 2022.

Informe de Evaluación Técnica de edificios de más de 50 años.

Los edificios catalogados que cumplan más de 50 años están obligados a presentar un informe de evaluación que tiene que acreditar su correcto estado de conservación, indicar su eficiencia energética, accesibilidad y posibles mejoras en ambos sentidos. En principio dicho informe tenía que presentarse antes del 20 de mayo de 2022, pero la Xunta de Galicia ha ampliado el plazo dos años más.

Los informes de evaluación de los edificios tendrán una vigencia de 10 años desde el momento de su firma y las renovaciones se realizarán, en todo caso, antes de 31 de diciembre del último año en vigor.

Puntos de recarga vehículos eléctricos en garajes. Plazo para pedir ayudas termina 2023

A través de la segunda línea del Moves III, la Xunta de Galicia ofrece a las comunidades de propietarios ayudas de entre el 30% y el 80% para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en garajes. Se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2023, previo acuerdo de la Junta. Desde el COAFGA señalan que “Pueden ser obras complejas y costosas»