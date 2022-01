Aportaciones a los concellos incluidos en los convenios de transición justa de As Pontes y Meirama

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, anima a los dieciséis concellos de la provincia en áreas de transición justa a aprovechar las aportaciones por 91 millones de euros para mejorar sus infraestructuras y servicios.

Esta línea para todo el Estado se añade a los 111 millones de euros asignados a los diecinueve concellos gallegos afectados.

María Rivas trasladó la información sobre la nueva línea de aportaciones a los concellos incluidos en los convenios de transición justa de As Pontes y Meirama (Cerceda). El Ministerio para la Transición Ecológica avanzó aportaciones por 91 millones de euros con el objetivo de mejorar o crear infraestructuras ambientales, sociales y digitales.

La subdelegada, con el objetivo de que puedan aprovechar al máximo los fondos, informó a cada uno de los concellos de forma previa a las convocatorias, que serán publicadas en las próximas semanas y orientarán los proyectos vinculados a estos 91 millones de euros. Las aportaciones servirán para mejorar la prestación de servicios sociales, la transición ecológica y el desarrollo de nuevo emprendimiento en zonas de reto demográfico.

Las subvenciones irán dirigidas a financiar hasta el 100% del coste de ejecución de proyectos en inmuebles, espacios públicos y bienes de dominio público. Permitirán la rehabilitación y transformación para nuevos usos de bienes, espacios y terrenos de titularidad pública, que refuercen el componente social, ambiental y digital de espacios públicos o ayuden a la creación de otros nuevos.

María Rivas recordó que además de estas aportaciones, el Gobierno ya asignó, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 111 millones de euros solo para los concellos gallegos para afrontar los retos socioeconómicos vinculados a la transición hacia la neutralidad climática.

El Gobierno también impulsará un plan de formación para las zonas afectadas y transferirá otros 20 millones de euros a las comunidades para esta materia.

Los concellos que podrán beneficiarse de estas convocatorias de aportaciones son los siguientes: convenio de As Pontes: A Capela, As Pontes, As Somozas, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, San Sadurniño; además de los lucenses de Muras, Vilalba y Xermade, y convenio de Meirama (Cerceda): A Laracha, Carral, Cerceda, Ordes y Tordoia