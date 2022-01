El Náutico de Narón y el Ría de Ferrol Concepción Arenal participarán en el 78 Cross Memorial Juan Muguerza

Este viernes partirá para Elgoibar un nutrido grupo de atletas del Náutico de Narón y el Ría de Ferrol Concepción Arenal para competir el domingo en el 78 Cross Memorial Juan Muguerza, invitados por la organización, en una competición que vuelve a celebrarse después de que en el año 2021 tuviera que cancelarse por motivo del covid-19.

Los atletas competirán en varias categorías y suele ser un circuito de duras condiciones por los días de lluvia y, por lo tanto, en una parte importante habrá barro, como suele pasar en los croses del norte, y como siempre, se espera una representación de los mejores atletas a nivel nacional de fondo y a nivel europeo y africanos

Por parte del Náutico de Narón participarán Sara Guerrero (Campeona de España de Duatlón en categoría absoluta), Lucia Piñón en sub 18, Candela Sánchez en sub 16. Inés Serantes en sub 16 , Lucía Abad en sub 18, David Castro (Campeón de España de Triatlón absoluto) Pablo Freire, Eduardo Saavedra, Ricardo Cores, Jaime Bueno y Jonathan Fernández que en esta temporada 2022 tiene licencia federada con el Náutico de Narón, debutando en un Cross de categoría internacional.

Por parte del Club Ria de Ferrol Concepción Arenal participarán Aroa Amado en sub-16, Carolina Santos en sub 18, en Ricardo Negrete (Campeón gallego de Cross sub 16 y 7º en el de España de Cross categoría sub 16) en sub 18, Joel Novoa, Diego Benigno, Marcos Pérez,

Todos éstos atletas irán acompañados por los entrenadores Marcelo, Tomás y Amando. El entrenador Marcelo Rodríguez lleva yendo a dicho cross desde los años 80.