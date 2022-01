Editorial-año nuevo…¿vida nueva?

Un nuevo año, pero atípico como el anterior, y ya no se puede decir al ver que no has tenido suerte en el sorteo de Navidad aquello de «no hubo suerte pero lo importante es tener salud…». Porque eso de la salud está un poco en juego, está sobre nosotros la dichosa pandemia como una espada de Damocles. Y tal y como están las cosas mejor diríamos como una margarita, si, por aquello de ir quitando pétalos y repetir..»me quiere», «no me quiere»…esperando que continué el «si me quiere» y que esa salud continúe durante todo el 2022.

Nos llega un año especial, los políticos ya empiezan con tiempo la precampaña electoral y con ella el escuchar hasta el cansancio lo bien que lo hacen unos y lo mal que lo hacen los otros. Tiempos de promesas, de autobombo, de repetir lo dicho en campañas anteriores, de decirnos que Ferrol va a más (a menos en población), que ya podemos darnos » con un canto en los dientes» porque esto se va a convertir en una balsa de aceite..en fin, a veces «los de fuera» no se cansan de bombardearnos a los ciudadanos, con medias verdades y es que de promesas los ferrolanos sabemos mucho, ¿se acuerdan de la famosa fábrica de vidrio?, eso es solo un ejemplo.

Y mientras los de aquí nos tragamos la canción de «Qué buenos(as) son, que nos llevan de excursión»..bueno muchos de los lectores no la recordarán pero viene muy a cuento, cuando nos dicen que debemos estar alegres y contentos porque ya tenemos el AVE en Galicia (?).

«Nos hacen comulgar con ruedas de molino«,…..cierto que llega a Ourense pero…es como aquel que nos dice que va a reurbanizar tales calles cuando no arreglan los baches que tenemos delante de casa….si, «ruedas de molino» cuando seguimos con unas líneas de ferrocarril de tercera división entre Ferrol y A Coruña y nos vienen con «cánticos de sirenas». En fin..»cosas veredes Sancho».

Y mientras a soñar, a esperar, cansados ya, y no queda otra que ser como Santo Tomás, no creer sin tocar, porque marzo está al llegar (sobran palabras) y no es un acertijo….sin ser agoreros ¿será el mes del corte de chapa?.

Mientras a seguir soñando, a recordar tiempos pasados, y a no olvidarse que «quien las hace las paga», la mejor respuesta a unos u otros políticos que se creen que Ferrol y su comarca es un campo de ajedrez. ¡Déjennos sin fuegos de artificio!, para eso está el día de Amboage, si lo permite la dichosa Covid.

Desde Ultramar,

Pedro Sanz-Director