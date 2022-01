Retransmisión da fase final das III Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria en Narón

O Pazo da Cultura de Narón acollerá este mércores, día 12 de xaneiro, a fase final da terceira edición das Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria e o acto de entrega de premios.

A convocatoria desenvolverase entre as 10.00 e as 12.00 horas e retransmitirase vía streaming a través do enlace: https://youtu.be/ly08-xhQ110. Máis de trescentos alumnos de cuarto e quinto de Primaria de nove centros de ensino da cidade participaron nesta edición das olimpíadas, que se iniciaron o pasado mes de outubro.

Na fase final, grupos de seis participantes de cada centro realizarán ó mesmo tempo un cuestionario de trinta preguntas tipo test. O resultado do test sumarase á puntuación obtida nas dúas fases anteriores, a teórica nas aulas e a práctica da gincana para determinar ao alumnado do centro gañador desta edición.