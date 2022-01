Ola Ferrol-Nuevo año, de poesía, cumpleaños, Berenguer y Revista General de la Marina

Carlos Barcón, pintor

​ALGO NUEVO EN EL AÑO 2022…?

Un año nuevo y ya son muchos los acumulados, que a veces ni me acuerdo de tantos. Aunque se dice que uno tiene los años que aparenta. O que cumplir años es todo un privilegio. Pues bien, nos encontramos ante un año nuevo que suele ser la fecha de las reconsideraciones, los recuerdos, de los nuevos propósitos, de las reformas, incluso de la reflexión, del camino andando, de los amigos perdidos… o de los pocos años que nos quedan de vida. Incluso algunos conocidos o amigos seguramente, me suelen decir, en mi calidad de pintor..» porque pintas tanto, cuando ya tienes tantos cuadros pintados»… y no saben que lo hago, porque lo necesito, es mi pasión de toda la vida, mi satisfacción personal, y en este sentido cabría recordar a lo dicho por Jorge Luis Borges «Soy un hombre que pasó los 80 años, y yo aseguro a quién desee oírlo, que a esta edad aún se puede estar enamorado. Es tarde para los demás, pero no para uno». Pues en esta reflexión, uno sigue enamorado. Y como también dejaría dicho Voltaire « cuanto más envejecemos, más necesitamos estar ocupados. Es preferible morir antes que arrastrar ociosamente una vejez insípida: trabajar, es vivir«.

Pues eso. Aunque añadiría el que tiene que ver el amor, la inteligencia, la propia vida, la poesía…. Pues creo que todo, ya que soy de los que pienso que si no hay amor no hay vida, ni inteligencia, ni poesía… y que la rutina, es la gran enemiga del amor, además de haber escuchado que «aquél que mantiene la capacidad de ver la belleza, nunca envejece» o «el Arte no es algo que se pueda tomar o dejar, es necesario para vivir».

​Y metido en estos pensamientos, el nuevo año es posiblemente simbólico para cambiar, para pedir, para reflexionar… y uno que sabe que a ciertas edades –antes o después según la madurez de cada uno– tenemos claro que nuestra vida no tiene arreglo porque ninguna vida la tiene. Aunque posiblemente, pensándolo bien, la puede tener nuestra Ciudad, en la que vivimos y hasta queremos y le deseamos siempre lo mejor. Y en eso se está, y tengamos por lo menos ánimo, esperanza, ilusión, ganas y leamos en voz alta, parte de ese poema de mi buena amiga Mónica L. Bordón… » Alterno conceptos del tiempo:/ Futuro, futuro, futuro…/ y, con la brisa fresca/ húmeda y renovada del Mar/ golpeándome la cara/ me convierto en minotauro de fuego/ y rompo el silencio/ para volver a empezar./»

​Y MÁS DE POESÍA, DESDE NEDA

​ Y uno que no es poeta, pero sí soñador, apenas un hombre que pinta con amor en el alma, flores, playas solitarias, mar de silencios, y sobre todo marinas, todo ello lleno de color, en ese logro de la audición coloreada, en juego de combinaciones que el arte en general hace posible con sonidos y sensaciones que brotan de las palabras. Y en ese empeño, me parece, camina hace ya muchos años mi apreciado amigo, vecino y poeta de la villa de Neda, Xoan García López, que me hace llegar, como apetecible regalo de Reyes, ese excelente libro que le edita y patrocina el Concello, titulado «Neda, camiños de poesía/Aloumiños na Fervenza», bien editado por la Imprenta San Esteban, de Perlío, magníficamente ilustrado por dibujos de Leandro Lamas y fotografías de Rocío Brage.

Un buen editado ejemplar de casi 300 páginas, con saluda del Alcalde Ángel Alvariño, donde dice, entre otras buenas cosas que » Un libro para ler, desfrutar, meditar e mellor coñecer este fermoso concello, ao que todas e todos son Benvidos»

​POESÍA ERES TU

​ Siguiendo sobre el mismo tema, el de la poesía, parece que fué ayer, pero han pasado ya cuarenta tacos desde la aparición en la ciudad de una revista de poesía titulada «Poesía Galicia», que fundada por el que esto escribe, en el seno de la SAF, sería presentada en la cafetería Oslo, por el recordado y apreciado militar, profesor y poeta Manuel Pérez de Arévalo y en la que han colaborado, a lo largo de estos largos años, significadas personas vinculadas al mundo de la cultura y del arte, como pueden ser, entre muchos otros, Torrente Ballester, Luz Pozo, Leyra Domínguez, Xohana Torres, Cristina Amenedo, Teresa Arán, Mario Couceiro, Ambar, Aurora Varela, Vicente Araguas, Francisco Vila, Elia Rico, Rosa Milleiro, Rosa Martínez Dios, Lázaro Domínguez, Vázquez Méndez, JR de Dolarea, José Torregrosa, Luis López Anglada, Choncha Romero, Rosa Méndez, García Bayón, Pura Vázquez Fernández Abella, Miguel A. Fernández, Víctor Corcoba, Javier de la Rosa, Isidro Conde, P. de Arévalo, Jorge Cuñas, Xavier Seoane, Fernando Mon, el escultor Pathina, Alvaro Paradela…. habiéndose dedicado a la misma, en diferentes ocasiones, a mi viejo profesor y amigo Xosemaría P. Parallé, Celso Emilio Ferreiro, González Garcés, hermanos José Luis y Carlos Prado Nogueira, Tomás Barros, etc.

​LUIS BERENGUER MORENO, EN EL RECUERDO

​ Y bueno es recordar a determinados ferrolanos, vinculados a la literatura, como es ese medio siglo transcurrido ya, desde que el escritor ferrolano, Luis Berenguer Moreno, de Guerra, conseguía el Premio Alfaguara 1972, dotado con 200.000 pesetas, por su obra titulada «Leña Verde», novela de muchos personajes, donde el tiempo juega como las hojas de un calendario loco y desencuadernado, en busca de una eficacia poética a costa de la cronología.

Luis Berenguer, nacido en Ferrol en diciembre del 1923, era capitán de fragata ingeniero de la Armada y padre de familia numerosa. Había pertenecido a la Promoción de la ENM 349. formada por 38 componentes e ingresó en la Armada en enero del 1945. Sería finalista de este Premio tres veces, habiendo publicado «El mundo de Juan Lobón», premio de la crítica 1968, y «Marea escorada» Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes 1969.

Luis Berenguer, escritor autodidacta, pero en cuya formación fueron importantes Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset, en las que le sucedería su interés y pasión por Pío Baroja, a quien llegó a visitar en su casa de Madrid, allá por los años 50, junto al también militar, del Cuerpo de Infantería de Marina, novelista ferrolano, pero también autor de artículos periodísticos, sobre cine, en la radio, libros de viajes, de ensayo...Ángel Oliver Villar, del que guardo en mi desordenada biblioteca uno de sus buenos libros, con dedicatoria, «Las ánimas del Curuto», novela sobre Ferrol, comarca y sus circunstancias. Un personaje literario del que me ocuparé en mejor ocasión.

Luis Berenguer, fallecería en San Fernando/Cádiz, un 4 de septiembre del 1979, con tan solo 55 años de edad, dejando como ya decimos un buen legado de novelas excepcionales.

CUMPLEAÑOS DE BUENOS AMIGOS

Y estos días de primeros de año, cumplió años mi apreciado amigo el abogado, ya jubilado, Jaime Concheiro del Río, que es de mi quinta y que brindaremos por este cumpleaños, con todo afecto, pues es una persona especial, dada mi gran amistad desde hace años. Y en charla con él, le recuerdo que no hay que lamentarse por cumplir años, ya que es un privilegio negado a muchos y que para aprender a seguir siendo joven hace falta vivir muchos años.

Y por supuesto que Jaime Concheiro, ya desde muy joven, aunque nacido en Madrid, terminaría viviendo en Ordenes, donde transcurriría su infancia y gran parte de su juventud, y ya Licenciado en sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura, hasta su obtención, por oposición de la plaza de Registrador de la Propiedad y Mercantil, siempre en Galicia, jubilandose hace años en Ferrol, donde prosigue escribiendo artículos sobre su especialidad, en diferentes periódicos y revistas, amén de ser asesor externo del bufete Concheiro y Seoane abogados en A Coruña, Vicepresidente de la Corte de Arbitraje de Ferrolterra, Eume y Ortegal, habiendo sido Vicepresidente de la SAF, director de la revista Ferrol Cultural… y como decimos excelente persona, comunicador, conciliador y todo un caballero.

Y quien también cumple años estos días, es ese activo ex-profesor y veterano periodista, amén de político y hombre vinculado al mundo de la cultura, Pedro Sanz Sánchez, al que conozco y reconozco desde siempre ya que cuenta con un largo historial de buen hacer y sería inútil por mi parte hacer elogios, que nunca llegarían a superar lo mucho y bueno que a lo largo de todos sus años ha hecho este ferrolano que ha tocado y sigue, todas las teclas y que encima tiene clase, estilo, personalidad y certera visión.

Es un intelectual, de este difícil Ferrol, donde por supuesto y como sabemos, tiene muy buenas cosas de todo tipo, pero donde suele no obstante el prodigarse el cainismo y el chismorreo, pero que pese a todo sigue en «el candelario», sobre todo ahora de la comunicación, del periodismo vivo y despierto, de una relación continua, al filo de la actualidad, al ritmo de las circunstancias, en voz y espacio de los medios de la comunicación.

Y no para, pese a todos esos reenganches que ha venido ganando a pulso, con su trabajo constante, su imaginación y sus ganas. Cabría recordarlo en su labor periodística, entre otros, en El Ideal Gallego, Faro de Vigo, Europa-Press, Cope, TV Ferrol-Canales 29 y 31… o siendo uno de los fundadores del Centro Artabro de Estudios, del grupo 19 de los Scouts de España, Medalla de Oro y Toxo de Oro del Real Coro Toxos e Froles, Socio de Honor de la Sociedad Cultural Rosalía de Castro, de La Habana, socio de Honor del Rancho da Praca de Vila do Conde, Paleta de Plata de la SAF, Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Diploma de Honor y Cruz al Mérito Naval, por su continuada dedicación especial a la Armada Española….y desde hace años, todavía con fuerza e ilusión, sigue llevando la dirección de Galicia Ártabra Digital, con todo acierto, ganas y profesionalidad, en trabajo de cada día e insomnio de cada noche. Resistiendo y haciendo Patria.

REVISTA GENERAL DE MARINA

Y el nuevo número de la prestigiosa Revista General de Marina, fundada en 1877, nos ofrece un atractivo sumario donde cabría señalar, el trabajo del Oficial de la Marina Mercante Manuel Rodríguez Aguilar, en torno a «Una visita incómoda: el submarino U–105 en Ferrol«, junio del 1942. Interesante información es la que nos aporta el CC (Dr Ingeniero naval y oceánico) Raul Villa Caro, actual secretario de Exponav, en torno a los «Buques de nuestra Armada botados fuera de España«.

El CF Manuel Romero Nieto, nos ofrece un más que interesante trabajo sobre «El dominio espacial, visión de la OTAN y su relación con las operaciones maritimas».

En torno a la «Recuperación de personal: una capacidad conjunta», ( Desarrollo. Impacto estratégico. Consideraciones y definiciones. Sistema de recuperación de personal; Formación y adiestramiento.) ¿ Qué puede aportar la Armada a la capacidad JPR? Conclusiones.es el trabajo) es el trabajo que aporta el CC Francisco D. Vivas Prieto. El CF Juan M. Evangelista Pintado, enfoca su artículo sobre «La unión europea y la desinformación».

No faltan los temas sobre «Historia de los nudos y el arte de anudar», del CF. Juan Ozores Massó y el espacio La Mar en la Filatelia, del CN (r) Marcelino González Fernández, sobre Lepanto y su crónica de una gran batalla naval.

El espacio dedicado a los libros, El Muro, del capitán de navío Jaime Rocha, «Capitanes de almas»,» No fueron adiestrados para aquel combate» del Oficial de la Armada Submarinista, Alfredo Pardo Martinez, de la que dice, entre otras cosas, el CA (r) Antonio Pintos Pintos «que es una obra de fácil lectura y muy buena para conocer los entresijos de la vida a bordo de un submarino, su implicación en operaciones , y las amenazas del mundo actual».

«Historia de la Policía Nacional», es el título del libro de José Eugenio Fernández Barallobre, Inspector de la Policía Nacional, AN RV de IM y miembro de la Asoc. Española de Militares Escritores.