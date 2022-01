Axenda deste «finde» en Narón

Venres 14 de xaneiro de 2022

Actividade: Teatro-documental “Moria” Hora: 20.00 e 21.30 (dous pases) Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Unahoramenos Producciones trae ó Pazo este espectáculo que conta a historia de dúas mulleres refuxiadas e as súas familias. As entradas aínda dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es

Sábado 15 de xaneiro de 2022

Actividade: Charla “Islas Jaula” Hora: 18.00 Lugar: Pazo da Cultura

O Pazo acollerá esta proposta da compañía Unahoramenos Producciones e que correrá a cargo de Mario Vega, director artístico do espectáculo “Moria”; Nicolás Castellano, xornalista e asesor de contidos de “Moria” e Anna Surinyach, directora de fotografía do espectáculo. Os tres darán a coñecer, dende as súas perspectivas, a situación das persoas refuxiadas.

