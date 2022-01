Ortigueira se adhiere al convenio para la financiación del GES durante 2022

El pleno del Concello de Ortigueira aprobó por unanimidad la adhesión del municipio al convenio de colaboración suscrito entre la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las Diputaciones de A Coruña y Lugo para el desarrollo del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES).

En la sesión, celebrada en la tarde de ayer, también se dio luz verde por unanimidad a un plan de medidas antifraude en relación a los procedimientos financiados con fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperacion y la Resiliencia (MRR).

Así pues, el Concello aprobó su adhesión al convenio para la financiación del GES durante el 2022. En su intervención, el alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, manifestó que “este acordo, aínda que pode ser mellorable, é moi beneficioso para a veciñanza, xa que mantén o funcionamento do GES, que presta un importante servizo a toda a cidadanía”.

El equipo de gobierno local trasladó a la Xunta la petición de un nuevo camión motobomba forestal para que el equipo, que atiende a toda la comarca, cuente con los medios necesarios para actuar con máxima eficiencia y rapidez.

“Os vehículos dos que dispoñen agora xa contan con bastantes anos de uso, polo que consideramos esencial un novo para atender a toda a comarca dada a súa gran superficie forestal”, argumentó el regidor ortigueirés.

Por otra banda, atendiendo a la normativa vigente para poder acceder a las ayudas convocadas por el Estado y la Xunta, financiadas con fondos europeos del MRR, la Corporación municipal aprobó por unanimidad un plan de medidas y actuaciones antifraude a seguir desde el municipio.

Ayudas a la transición ecológica

En la sesión plenaria, Primeiro Ortigueira presentó una moción instando al grupo de gobierno a convocar una junta de portavoces para consensuar los proyectos que se presenten a las convocatorias del Ministerio de Transición Ecológica.

Penabad Muras manifestó su compromiso con llevar a cabo esta reunión e indicó que desde el equipo de gobierno local “xa estamos a preparar as iniciativas e, por suposto, teremos en conta as propostas que nos faga a oposición e consensuaremos aquelas actuacións cuxa aprobación sexa competencia do Pleno”.