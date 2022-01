Récord de espectadores en los Conciertos de Santa Icía y Navidad de la EMCO

La programación online ofrecida por la Escola de Música Concello de Ortigueira EMCO con motivo de Santa Icía y Navidad superó los 18.200 espectadores. Usuarios de más de 24 países pudieron gozar de los conciertos de los diferentes grupos musicales desde sus casas.

La agenda contó con un total de 14 espectáculos, que fueron visualizados en países como España, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Brasil, Estados Unidos, India, Argelia, Mongolia, Turquía, Indonesia o Egipto, según señala la EMCO. La programación obtuvo más de 18.200 conexiones entre el 20 de noviembre y el 11 de enero.

La difusión en diferido del concierto de Navidad, celebrado de forma presencial el 21 de diciembre en la iglesia de Santa Marta de Ortigueira, supera las 3.200 visualizaciones.

El concejal de Cultura, Juan Cao, destacó “a forma na que a programación da Escola de Música do noso Concello se adapta, co máximo fin de chegar a todas aquelas persoas que queiran escoitar un bo concerto, mesturando a súa programación presencial coa en liña para chegar a todos os ortigueireses, independentemente do seu lugar de residencia”, indicó.