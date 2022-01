Yolanda Díaz y Poder Colectivo

Enrique Barrera Beitia

Nadie discutirá que de todas las personas de Ferrolterra dedicadas a la actividad política, Yolanda Díaz es la que ha llegado más arriba y la que más titulares acapara.

Sabemos que la derecha está preparando el típico dossier, para atacarla en el momento que oficialice su candidatura, y también sabemos que en la izquierda, con independencia de que se piense si fracasará o triunfará, hay dos opiniones contrapuestas; una defiende que la derecha mediática está apoyándola para que reste votos al PSOE, y otra es que el propio Pedro Sánchez quiere potenciarla, porque para que repita como presidente en 2023, es imprescindible que Unidos Podemos tenga el mejor resultado posible, ya que de no ser sí, no se repetiría la actual mayoría que respalda al gobierno. Particularmente comparto esta última teoría, que me parece la

más inteligente, aunque ponga nerviosos a los militantes socialistas.

¿Qué sería un buen resultado para Yolanda Díaz?

Aunque la ferrolana ha manifestado que defenderá un proyecto transversal (seguramente denominado Poder Colectivo), mi opinión personal es que se daría por satisfecha añadiendo al actual espacio de UP (12.8% y 35 escaños), la formación de Íñigo Errejón (2.3% y 3 escaños). Sin embargo, este objetivo del 15.1% sólo supondría añadir dos escaños extras en las provincias de Alicante y Valencia, aunque también

se podría renunciar a presentar candidatura propia en Melilla, en beneficio de Coalición Por Melilla, que así obtendría un escaño que se integraría en el nuevo grupo parlamentario. A partir de aquí, todo se vuelve más complicado.

Si mis cálculos no fallan, podemos agrupar las provincias en tres grupos, en función de

las opciones de Yolanda Díaz para ganar representación.

El grupo más propicio está integrado por seis provincias, quedando el octavo escaño en Barcelona a sólo 0.2%. En Andalucía, la suma de UP y Más País se quedó a 1.2 puntos de obtener otro diputado en Cádiz y a 3.2 puntos en Jaén, distancias asequibles, pero en esta comunidad será muy difícil incluir en el proyecto a los sectores más radicalizados, liderados por el alcalde de Cádiz y por Teresa Rodríguez. Las otras provincias serían Las Palmas (2.4%), Vizcaya (2.3%) y Madrid (2.8%).

El segundo grupo sólo estaría al alcance, si Yolanda Díaz rompe todas las previsiones. Serían las siguientes diez provincias:

Pontevedra 3.3 Cantabria 4.3

Toledo 3.5 Castellón 4.6

Asturias 3.7 Zaragoza 4.8

Valladolid 4.0 Tenerife 4.8

Badajoz 4.0 Almería 5.0

El tercer grupo (treinta y dos provincias), está definitivamente fuera de alcance:

Burgos 5.2 Ciudad Real 9.0

Murcia 5.8 Lugo 10.0

Albacete 6.8 Palencia 10.0

Sevilla 6.5 Cáceres 10.2

León 6.5 Salamanca 10.5

Segovia 6.6 Cuenca 12.0

Lleida 6.6 Guadalajara 12.0

Málaga 7.0 Ávila 12.2

Huesca 7.0 Navarra 13.0

Tarragona 7.0 Baleares 14.0

La Rioja 7.4 A Coruña 15.0

Huelva 7.7 Girona 15.5

Granada 8.0 Teruel 18.5

Córdoba 8.0 Álava 23.0

Guipuzcua 8.0 Soria 25.5

Ourense 8.8 Ceuta 31.5

Melilla 27.2, pero aliada con CPM, podrían tener perfectamente escaño.

Con estos cálculos, que son personales, un grupo parlamentario de 43 diputados sería probable y un notable éxito, garantizando la continuidad del gobierno de coalición. Es verdad que el “guru” Iván Redondo, recientemente despedido por Pedro Sánchez, dice que Yolanda Díaz será la próxima presidenta, pero más bien parece un mensaje envenenado para envenenar las relaciones.