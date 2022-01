El PP de Narón exige «mejora urgente» de la iluminación en pasos de peatones

El grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Narón exigió el lunes, día 17 de enero, a través de su portavoz, Germán Castrillón, que «el Gobierno local lleve a cabo con urgencia los trabajos necesarios para mejorar la iluminación en los pasos de peatones para, de esta forma, evitar que se repitan los atropellos producidos en la zona»

El popular recuerda que «su formación presentó hace meses un escrito en el que reclamaba estas actuaciones. No podemos seguir esperando ni un día más. Se han producido varios accidentes y atropellos y no es comprensible que el ejecutivo local no haya incluido ninguna partida en los presupuestos del 2022 para este apartado y siga mirando para otro lado ignorando las preocupaciones de los vecinos» afirmó Castrillón

A la hora de buscar un motivo a todos estos accidentes, el portavoz del PP en Narón incide en que «son varias las causas, pero insiste en que la inadecuada iluminación de estas zonas está directamente relacionado». “Lo que nadie puede ocultar es que no se ve bien y eso provoca que los conductores reaccionen tarde ante cualquier imprevisto”, explicó.

Ante esta situación, los populares consideran necesario que «el Gobierno local lleve a cabo un estudio pormenorizado sobre la situación en la que se encuentra la iluminación en los pasos de cebra para, posteriormente, poder actuar de forma concreta en cada uno de ellos»